ПСВ — «Галатасарай». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (21.07.2021)

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вчера, 21:47

ПСВ играет против «Галатасарая» в рамках очередного поединка квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА . Букмекеры БК Фонбет представляют вашему вниманию котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча по мнению букмекеров является ПСВ . Поставить на победу нидерландского клуба в грядущем поединке можно по коэффициенту 1.77. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.90 и на победу «Галатасарая» по 4.30.

Форма команд

ПСВ принимает участие в товарищеских поединках. Клуб пока не может играть в чемпионате Нидерландов, так как он еще не начался. В товарищеских матчах у ПСВ все очень даже хорошо. В виртуальной таблице команда смогла бы набрать десять баллов.

«Галатасарай» также принимает участие в товарищеских матчах, но клуб сыграл их очень мало, всего два. «Галатасарай» является одним из топ-клубов чемпионата Турции.

Информация для ставок

● ПСВ не проигрывает 11 матчей подряд

● «Галатасарай» не проигрывает 11 матчей подряд

● ПСВ в последних пяти матчах забил 18 голов

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.90. Также можно поставить на обе команды забьют по 1.80.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход матча квалификации Лиги чемпионов.