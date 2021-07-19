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ПСВ — «Галатасарай». Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (21.07.2021)

вчера, 21:47

ПСВ играет против «Галатасарая» в рамках очередного поединка квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Букмекеры БК Фонбет представляют вашему вниманию котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.634.085.38
Лига Ставок 1.84 3.70 4.10
Фонбет 1.60 4.10 5.40
Мелбет 1.58 4.00 5.05
1XBET 1.58 4.00 5.05
BetBoom 1.61 4.13 5.24

Ставки букмекеров

Фаворитом матча по мнению букмекеров является ПСВ. Поставить на победу нидерландского клуба в грядущем поединке можно по коэффициенту 1.77. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.90 и на победу «Галатасарая» по 4.30.

Форма команд

ПСВ принимает участие в товарищеских поединках. Клуб пока не может играть в чемпионате Нидерландов, так как он еще не начался. В товарищеских матчах у ПСВ все очень даже хорошо. В виртуальной таблице команда смогла бы набрать десять баллов.

«Галатасарай» также принимает участие в товарищеских матчах, но клуб сыграл их очень мало, всего два. «Галатасарай» является одним из топ-клубов чемпионата Турции.

Информация для ставок

ПСВ не проигрывает 11 матчей подряд

● «Галатасарай» не проигрывает 11 матчей подряд

ПСВ в последних пяти матчах забил 18 голов

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.90. Также можно поставить на обе команды забьют по 1.80.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход матча квалификации Лиги чемпионов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.79 1.59 2.41
Лига Ставок 2.65 1.45 1.85 1.89 1.47 2.55
Мелбет 2.06 1.80
1XBET 2.06 1.80
BetBoom 3.16 1.35 2.06 1.75 1.61 2.31
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