ПСВ — «Ланс». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.11.2023)

Ставки букмекеров
ПСВ считается фаворитом в данной встрече, и поставить на его победу можно по коэффициенту 1.73. Поверить в успех «Ланса» можно за 4.7. Ничейный исход возможен по коэффициенту 4.05.
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сегодня, 23:00
Линия букмекерской конторы Лига Ставок дает коэффициент 1.68 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 2.2 на ТМ 2.5. Сделать ставку на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 1.68.
Форма команд
ПСВ на данный момент идет на последнем месте в группе и смог набрать лишь два пункта, уступая по дополнительным показателям «Севилье». Тем не менее, в случае победы, коллектив может догнать по очкам нынешнего соперника и продолжить борьбу за плей-офф. Поражение почти наверняка оставит клуб из Нидерландов за бортом турнира. Два последних матча ПСВ разгромно выиграл у «Хераклеса» (6:0) и «Аякса» (5:2).
«Ланс» еще не проигрывал в группе, но набрал пять очков и отстает от лидера всего на один пункт. Однако говорить о плей-офф еще очень рано, ведь уже в этой встрече команду ждет непростой выезд в Нидерланды. Чтобы остаться на второй позиции после четвертого тура, французам как минимум нужен ничейный результат. В прошлом туре «Ланс» поделил очки с «Лорьяном» (0:0), а ранее разгромил «Нант» (4:0).
Информация для ставок
- «Ланс» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах
- ПСВ выиграл девять из десяти матчей на своем стадионе за последнее время
- Четыре из пяти последних выездных поединков «Ланса» завершились вничью
Прогноз
Предполагаем, что матч будет сложно складывать для обеих команд, а итогом противостояния станет ничейный счет на табло. Сделать ставку на такой результат можно по коэффициенту 4.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.