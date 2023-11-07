ПСВ — «Ланс». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.11.2023)

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вчера, 20:18

Ставки букмекеров

ПСВ считается фаворитом в данной встрече, и поставить на его победу можно по коэффициенту 1.73. Поверить в успех «Ланса» можно за 4.7. Ничейный исход возможен по коэффициенту 4.05.

Линия букмекерской конторы Лига Ставок дает коэффициент 1.68 на то, что в матче будет забито больше 2.5 голов и 2.2 на ТМ 2.5. Сделать ставку на «обе забьют» предлагается по коэффициенту 1.68.

Форма команд

ПСВ на данный момент идет на последнем месте в группе и смог набрать лишь два пункта, уступая по дополнительным показателям «Севилье». Тем не менее, в случае победы, коллектив может догнать по очкам нынешнего соперника и продолжить борьбу за плей-офф. Поражение почти наверняка оставит клуб из Нидерландов за бортом турнира. Два последних матча ПСВ разгромно выиграл у «Хераклеса» (6:0) и «Аякса» (5:2).

«Ланс» еще не проигрывал в группе, но набрал пять очков и отстает от лидера всего на один пункт. Однако говорить о плей-офф еще очень рано, ведь уже в этой встрече команду ждет непростой выезд в Нидерланды. Чтобы остаться на второй позиции после четвертого тура, французам как минимум нужен ничейный результат. В прошлом туре «Ланс» поделил очки с «Лорьяном» (0:0), а ранее разгромил «Нант» (4:0).

Информация для ставок

«Ланс» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах

ПСВ выиграл девять из десяти матчей на своем стадионе за последнее время

выиграл девять из десяти матчей на своем стадионе за последнее время Четыре из пяти последних выездных поединков «Ланса» завершились вничью

Прогноз

Предполагаем, что матч будет сложно складывать для обеих команд, а итогом противостояния станет ничейный счет на табло. Сделать ставку на такой результат можно по коэффициенту 4.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.