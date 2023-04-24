«Райо Вальекано» – «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (26.04.2023)

Ставки букмекеров
В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. В случае победы «Райо Вальекано», зайдет коэффициент 4.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.85.
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26 апреля 2023, 23:00
среда
Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.
Форма команд
«Райо Вальекано» не показывает стабильных результатов в последние месяцы, но занимает девятое место в таблице за счет былых заслуг. Команда имеет в активе 40 очков и отстает от зоны еврокубков на семь пунктов. В матче с безоговорочным лидером Ла Лиги хозяев ждет очень сложный поединок, поэтому вполне вероятно, они будут играть на ничью, что стало бы хорошим результатом. В прошлом туре «Райо Вальекано» проиграл на выезде «Реалу» Сосьедад (1:2), а ранее одолел на своем поле «Осасуну» (2:1).
«Барселона» стала чаще терять очки в последних матчах, однако отрыв в 11 баллов от мадридского «Реала» позволяет «сине-гранатовым» это делать. Подопечные Хави лидируют в чемпионате Испании с 76 баллами и спокойно пытаются довести сезон до успешного завершения. В прошлом матче «Барселона» минимально одолела на своем поле «Атлетико» (1:0), а ранее не смога переиграть на выезде «Хетафе» (0:0).
Информация для ставок
- «Райо Вальекано» выиграл только один из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Барселона» одержала семь побед в десяти выездных поединках за последнее время
- «Барселона» не может обыграть «Райо Вальекано» уже три матча подряд
- Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Райо Вальекано» показывает плохие результаты в последние месяцы и существует большая вероятность, что мадридский клуб не сможет противостоять лидеру Ла Лиги. Предлагаем сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.