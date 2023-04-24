«Райо Вальекано» – «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (26.04.2023)

1682334305

сегодня, 14:05

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. В случае победы «Райо Вальекано», зайдет коэффициент 4.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Райо Вальекано» не показывает стабильных результатов в последние месяцы, но занимает девятое место в таблице за счет былых заслуг. Команда имеет в активе 40 очков и отстает от зоны еврокубков на семь пунктов. В матче с безоговорочным лидером Ла Лиги хозяев ждет очень сложный поединок, поэтому вполне вероятно, они будут играть на ничью, что стало бы хорошим результатом. В прошлом туре «Райо Вальекано» проиграл на выезде «Реалу» Сосьедад (1:2), а ранее одолел на своем поле «Осасуну» (2:1).

«Барселона» стала чаще терять очки в последних матчах, однако отрыв в 11 баллов от мадридского «Реала» позволяет «сине-гранатовым» это делать. Подопечные Хави лидируют в чемпионате Испании с 76 баллами и спокойно пытаются довести сезон до успешного завершения. В прошлом матче «Барселона» минимально одолела на своем поле «Атлетико» (1:0), а ранее не смога переиграть на выезде «Хетафе» (0:0).

Информация для ставок

«Райо Вальекано» выиграл только один из десяти последних матчей во всех турнирах

«Барселона» одержала семь побед в десяти выездных поединках за последнее время

«Барселона» не может обыграть «Райо Вальекано» уже три матча подряд

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Райо Вальекано» показывает плохие результаты в последние месяцы и существует большая вероятность, что мадридский клуб не сможет противостоять лидеру Ла Лиги. Предлагаем сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.