«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (10.09.2022)

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сегодня, 15:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпциг» составляет 2.45. Поставить на «Боруссию» Д можно по 2.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«РБ Лейпциг» находится в ужасной форме, о чем говорят поражения в последних матчах и увольнение Доменико Тедеско с поста главного тренера. Коллектив на данный момент занимает низкое для себя 11 место с пятью набранными баллами. В прошлой игре Лиги Чемпионов «РБ Лейпциг» крупно проиграл на своем поле «Шахтеру» (1:4), а ранее был разгромлен «Айнтрахтом» в чемпионате (0:4).

Для «Боруссии» Д последняя неделя сложилась крайне удачно и кроме лидерства в Бундеслиге, команда также добыла стартовую победу в Лиге Чемпионов. Сейчас в активе клуба 14 очков, и он опережает «Фрайбург» только по дополнительным показателям. Матч с «РБ Лейпциг» будет принципиальным и сложным, даже несмотря на состояние соперника. Два последних матча «шмелей» завершились победами над «Копенгагеном» (3:0) и «Хоффенхаймом» (1:0).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» выиграл только три матча из десяти последних встреч во всех турнирах

«Боруссия» Д выиграла восемь поединков на выезде за последнее время

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«РБ Лейпциг» выиграл два последних поединка с «Боруссией» Д

Прогноз

«РБ Лейпциг» на данный момент не может конкурировать с соперником из Дортмунда, и мы предполагаем, что гости окажутся сильнее в этой встрече. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.