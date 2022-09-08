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«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (10.09.2022)

сегодня, 15:13
РБ Лейпциг

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпциг» составляет 2.45. Поставить на «Боруссию» Д можно по 2.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.383.982.86
Лига Ставок 2.44 3.75 2.75
Мелбет 2.43 3.94 2.85

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«РБ Лейпциг» находится в ужасной форме, о чем говорят поражения в последних матчах и увольнение Доменико Тедеско с поста главного тренера. Коллектив на данный момент занимает низкое для себя 11 место с пятью набранными баллами. В прошлой игре Лиги Чемпионов «РБ Лейпциг» крупно проиграл на своем поле «Шахтеру» (1:4), а ранее был разгромлен «Айнтрахтом» в чемпионате (0:4).

Для «Боруссии» Д последняя неделя сложилась крайне удачно и кроме лидерства в Бундеслиге, команда также добыла стартовую победу в Лиге Чемпионов. Сейчас в активе клуба 14 очков, и он опережает «Фрайбург» только по дополнительным показателям. Матч с «РБ Лейпциг» будет принципиальным и сложным, даже несмотря на состояние соперника. Два последних матча «шмелей» завершились победами над «Копенгагеном» (3:0) и «Хоффенхаймом» (1:0).

Информация для ставок

  • «РБ Лейпциг» выиграл только три матча из десяти последних встреч во всех турнирах
  • «Боруссия» Д выиграла восемь поединков на выезде за последнее время
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «РБ Лейпциг» выиграл два последних поединка с «Боруссией» Д

Прогноз

«РБ Лейпциг» на данный момент не может конкурировать с соперником из Дортмунда, и мы предполагаем, что гости окажутся сильнее в этой встрече. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.30 1.25 2.48 1.60 1.98 1.93
Лига Ставок 2.45 1.53 1.95 1.82
Мелбет 2.39 1.52
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:50
Мне кажется что гости должны победить!
Гость
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