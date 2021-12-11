«РБ Лейпциг» — «Боруссия М». Прогноз на матч Бундеслиги (11.12.2021)

1639215176

сегодня, 12:32

Интересную встречу двух ярких немецких команд подарит нам 15 тур Бундеслиги. «РБ Лейпциг» встретится с «Боруссией М» на своем стадионе. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.79. Поставить на «Боруссию М» можно по 4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.51.

Форма команд

«РБ Лейпциг» очень плохо выступает в последних поединках, что отчасти привело к смене главного тренера. Но несколько дней назад команда выиграла заключительный тур Лиги Чемпионов у «Манчестер Сити» (2:1), что придало уверенности игрокам на будущие матчи. В чемпионате клуб идет на 11 месте с 18 очками и постарается начать исправлять ситуацию уже со следующей встречи. Последние два матча «РБ Лейпциг» проиграл «Унион Берлин» (1:2) и «Байеру» (1:3).

«Боруссия М» после серии без поражений из нескольких матчей, уже в двух встречах не может взять очки. Коллектив не обладает должной стабильностью на данном отрезке сезона, чтобы бороться с самыми сильными соперниками в чемпионате. Клуб идет на 13-м месте и также как и их нынешний оппонент набрал 18 очков. В прошлом туре «Боруссия» М разгромно проиграла на своем поле «Фрайбургу» (0:6), а ранее уступила «Кёльну» (1:4).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Боруссии» М завершились тоталом больше 2.5 мячей

Семь последних домашних матчей «РБ Лейпциг» закончились исходом «обе забьют»

«Боруссия М» не выиграла ни одного из пяти матчей на поле «РБ Лейпцига»

Четыре из пяти последних встреч команд заканчивались исходом «обе забьют».

Прогноз

Одна из самых интересных встреч тура пройдет в напряженной борьбе и с большим количеством голевых моментов. Команды много забивают и пропускают, поэтому данный поединок, скорее всего, не станет исключением. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал больше 3 мячей с коэффициентом 1.8.