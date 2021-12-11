«РБ Лейпциг» — «Боруссия М». Прогноз на матч Бундеслиги (11.12.2021)

Интересную встречу двух ярких немецких команд подарит нам 15 тур Бундеслиги. «РБ Лейпциг» встретится с «Боруссией М» на своем стадионе. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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сегодня, 17:30
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.79. Поставить на «Боруссию М» можно по 4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.51.
Форма команд
«РБ Лейпциг» очень плохо выступает в последних поединках, что отчасти привело к смене главного тренера. Но несколько дней назад команда выиграла заключительный тур Лиги Чемпионов у «Манчестер Сити» (2:1), что придало уверенности игрокам на будущие матчи. В чемпионате клуб идет на 11 месте с 18 очками и постарается начать исправлять ситуацию уже со следующей встречи. Последние два матча «РБ Лейпциг» проиграл «Унион Берлин» (1:2) и «Байеру» (1:3).
«Боруссия М» после серии без поражений из нескольких матчей, уже в двух встречах не может взять очки. Коллектив не обладает должной стабильностью на данном отрезке сезона, чтобы бороться с самыми сильными соперниками в чемпионате. Клуб идет на 13-м месте и также как и их нынешний оппонент набрал 18 очков. В прошлом туре «Боруссия» М разгромно проиграла на своем поле «Фрайбургу» (0:6), а ранее уступила «Кёльну» (1:4).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Боруссии» М завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Семь последних домашних матчей «РБ Лейпциг» закончились исходом «обе забьют»
- «Боруссия М» не выиграла ни одного из пяти матчей на поле «РБ Лейпцига»
- Четыре из пяти последних встреч команд заканчивались исходом «обе забьют».
Прогноз
Одна из самых интересных встреч тура пройдет в напряженной борьбе и с большим количеством голевых моментов. Команды много забивают и пропускают, поэтому данный поединок, скорее всего, не станет исключением. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал больше 3 мячей с коэффициентом 1.8.