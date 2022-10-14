«РБ Лейпциг» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (15.10.2022)

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вчера, 11:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.4. Поставить на «Герту» можно по 7.4, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«РБ Лейпциг» не может выйти на серию побед в Бундеслиги и довольно часто теряет очки. Команда расположилась в середине турнирной таблицы, а именно на 11 месте с 12 баллами. В предстоящем матчей с «Гертой» от хозяев болельщики будут ждать исключительно победы. В Лиге Чемпионов «РБ Лейпциг» обыграл «Селтик» (2:0), а ранее разошелся миром с «Майнцом» (1:1) в Бундеслиге.

«Герта» не проигрывает уже несколько матчей подряд, однако большая часть их заканчивается вничью. Тем не менее, команда покинула зону вылета и сейчас с набранными восемью баллами занимает 14 место в турнирной таблице. В игре на выезде с пусть даже нестабильным «РБ Лейпциг», коллектив будет рад даже ничейному результату. В двух прошлых турах чемпионата «Герта» сыграла вничью с «Фрайбургом» (2:2) и «Хоффенхаймом» (1:1).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» не проигрывает уже четыре матча подряд во всех турнирах

Четыре последних официальных матча клуба из Берлина завершились ничейным результатом

«РБ Лейпциг» выиграл у «Герты» восемь из десяти последних матчей

Десять последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«РБ Лейпциг» имеет проблемы с игровой составляющей и результатами, поэтому предстоящий поединок не будет легким для команды. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал больше 3 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.