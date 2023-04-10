«Реал» Мадрид — «Челси». Прогноз на матч Лиги чемпионов (12.04.2023)

1681113703

сегодня, 11:01

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Реал». Команда играет дома, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.73. Победа «Челси» оценивается по коэффициенту 5.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Реал» потерял реальные шансы на борьбу за чемпионство в Испании и теперь может все свои силы направить на завоевание очередного трофея Лиги Чемпионов. Команда является большим фаворитом в матче с «Челси», где существуют большие проблемы внутри клуба и очень хромают результаты в АПЛ . В прошлом туре Ла Лиги «Реал» на своем поле проиграл на своем поле «Вильярреалу» (2:3), а ранее в кубке Испании разгромил «Барселону» (4:0).

«Челси» совсем не давно сменил тренера и вернул Фрэнка Лэмпарда на должность и.о. главного тренера. Трудно представить в каком состоянии подойдет команда к первому поединку, но игра пройдет в Мадриде и гостям необходимо пропустить как можно меньше, чтобы перенести вопрос победителя в Лондон. В чемпионате Англии «аристократы» занимают 11 место с 39 баллами, а две последних игры завершились поражением «Вулверхэмптону» (0:1) и ничьей с «Ливерпулем» (0:0).

Информация для ставок

«Челси» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Реал» Мадрид проиграл только два матча из десяти последних на своем стадионе

«Реал Мадрид» проиграл два из трех последних матчей с «Челси»

Пять из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч будет нервным, но хозяева наверняка будут иметь преимущество и доведут матч до победы, даже если пропустят. Предлагаем сделать ставку на «Реал» Мадрид по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Лига Ставок.