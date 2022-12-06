«Реал Овьедо» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч Сегунды (06.12.2022)

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вчера, 11:50

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. В случае победы «Реал Овьедо», зайдет коэффициент 3.3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 2.85.

Также в линии букмекеры предлагают 2.2 за ТБ 2 и ТМ 2.5 по 1.67. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.45.

Форма команд

«Реал Овьедо» не проигрывает уже несколько матчей подряд, но ранее много было упущено, поэтому клубу приходится выбираться из нижней части турнирной таблицы. На данный момент команда занимает 14 место с 23 очками и усердно готовится к матчу с лидером Сегунды. Два последних поединка «Реал Овьедо» завершились минимальными победами над «Тенерифе» и «Мирандес» (1:0).

«Лас-Пальмас» в прошлом туре вернул себе лидерство в Сегунде и теперь пребывает в хорошем расположении духа. Команда намерена серьезно побороться за выход в Ла Лигу, а сейчас набрала уже 34 балла, опережая сразу двух соперников по дополнительным показателям. В прошлом матче чемпионата «Лас-Пальмас» обыграл «Спортинг» Хихон (1:0), а ранее уверенно одолел «Тенерифе» (3:1).

Информация для ставок

«Реал Овьедо» не проигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Лас-Пальмас» проиграл только одну встречу на выезде из последних десяти

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Реал Овьедо» выиграл два из пяти поединков с «Лас-Пальмас» за последнее время

Прогноз

«Лас-Пальмас» очень не хочет терять возвращенное лидерство, поэтому в этой встрече приложит максимум усилий, чтобы набрать три очка. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.