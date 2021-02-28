«Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Ла Лиги (01.03.2021)

1614541753

вчера, 22:49

1 марта 2021 года «Реал Мадрид» сыграет в родных стенах против «Реала Сосьедад». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущее противостояние в Испании.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем этого матча будет «Реал Мадрид», на победу которого можно поставить по коэффициенту 1.93. Триумф гостей оценивают в 4.00, а ничейный исход — в 3.90.

Форма команд

Мадридский «Реал», как и многие топ-клубы, сильно заносит в этом сезоне. «Сливочные» идут на третьей строчке в турнирной таблице. Команда Зинедина Зидана набрал 52 очка. В нынешнем сезоне «Реал» забил 42 мяча и пропустил 19. Битва против команды из Страны Басков будет ожесточенной, ведь «Реал Сосьедад» очень силен в этом сезоне.

«Реал Сосьедад» продолжает удивлять болельщиков. Клуб набрал 41 балл и занимает пятую строчку в турнирной таблице. Баски очень хотят в Лигу чемпионов. В случае, если им удастся догнать «Севилью», их мечта станет реальностью. Отрыв от места в ЛЧ составляет 7 пунктов. «Сосьедад» победил в 11 матчах сезона, восемь раз играл вничью и проиграл пять матчей. Недавно команда покинула текущий розыгрыш Лиги Европы на стадии 1/16 финала.

Информация для ставок

«Реал Мадрид» побеждает четыре матча кряду

«Реал Сосьедад» не проигрывает пять матчей подряд

«Реал Мадрид» пропустил всего семь мячей в 11 домашних матчах в сезоне

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — обе команды забьют — коэффициент 1.72. Это будет открытая игра, мадридской команде нужно будет идти в атаку, чтобы продолжать борьбу с «Барселоной» и «Атлетико». Здесь точно не обойдется без забитых мячей.