«Реал» Сосьедад — «Райо Вальекано». Прогноз на матч чемпионата Испании (27.01.2024)

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вчера, 10:25

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.67. Поставить на «Райо Вальекано» можно за 5.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.75.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.25, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.65.

Форма команд

«Реал Сосьедад» неплохо выглядит в последних матчах и это помогает команде удерживать шестое место в чемпионате Испании. Коллектив набрал 35 очков, но отстает сразу от двух соперников на шесть пунктов. Чтобы догнать конкурентов, хозяева должны побеждать в большинстве поединков. Два последних матча «Реала» Сосьедад завершились победами над «Сельтой» в кубке Испании (2:1) и Ла Лиге (1:0).

«Райо Вальекано» идет практически в середине турнирной таблицы, а именно на 13 месте с 23 баллами. Коллектив мало забивает (18 мячей) и этого часто не хватает, чтобы достигать результатов. Предстоящий матч на выезде с «Реалом» Сосьедад будет очень сложным, поэтому даже ничья станет отличным достижением для гостей. В прошлом туре «Райо Вальекано» уступил на своем поле «Лас-Пальмас» (0:2), а в кубке страны проиграл «Жироне» (1:3).

Информация для ставок

«Реал» Сосьедад проиграл только одну игру из десяти последних во всех турнирах

Восемь из дести последних матчей «Райо Вальекано» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Реал» Сосьедад выиграл два последних матча у «Райо Вальекано» из пяти

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет сложным, но забитые мячи не заставят себя ждать. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.