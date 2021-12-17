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«Ред Стар 93» — «Монако». Прогноз на матч Кубка Франции (19.12.2021)

17 декабря 2021, 14:08

«Монако» в 1/32 финала Кубка Франции сыграет в гостях против «Ред Стар 93». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч.

Франция. Кубок 2021/2022
Ред Стар
Монако
0 : 2
завершен
19 декабря 2021, 15:45
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.254.771.37
Фонбет 11.00 5.60 1.28
BetBoom 11.00 5.40 1.29

Ставки букмекеров

Букмекеры практически не сомневаются, что футболисты «Монако» смогут одержать победу в основное время предстоящей встречи. Ставки с таким условием БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.39. Вероятность ничьей оценивается в 4.80, а победа «Ред Стар 93» идет по цене 7.20.

Аналитики также считают, что в этом матче команды продемонстрируют результативный футбол. Ставки ТБ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.64, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Ред Стар 93» представляет третью французскую лигу. В своем чемпионате команда занимает 12-е место в турнирной таблице.

«Ред Стар 93» одержал две победы кряду в лиге, обыграв последовательно «Бур-ан-Бресс» (2:1) и «Седан» (3:1), тем самым реабилитировавшись за четыре поражения кряду.

На минувших выходных футболисты «Монако» оборвали серию без поражений, которая длилась восемь матчей в рамках всех соревнований. «Монегаски» не смогли дать достойный отпор в гостях ПСЖ, уступив со счетом 0:2.

Как итог, «Монако» опустился на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1, а в Лиге Европы УЕФА подопечные Нико Ковача досрочно вышли в 1/8 финала турнира с первой позиции.

Информация для ставок

  • «Ред Стар 93» проиграл 3 из прошлых 5 матчей на своем поле
  • «Монако» побеждал в 3 из прошлых 6 матчей в рамках всех соревнований
  • В 4 из прошлых 5 гостевых матчей «Монако» прошла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

Встречаются команды, которые несопоставимы по уровню. У «Ред Стар 93» постоянно возникают проблемы даже в рамках третьего дивизиона, а игрокам «Монако» нужно реабилитироваться за поражение в Париже. Поэтому, рекомендуем ставку на фору «Монако» (-1,5) гола по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.62 1.83 2.02
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shlomo
shlomo
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Гости не проиграют
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