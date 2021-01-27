«Рединг» — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.01.2021)

«Рединг» 29 января принимает «Борнмут» на своем поле. Это будет очередной матч Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити сделали прогноз на поединок.
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3 : 1
завершен
29 января 2021, 23:00
пятница
Ставки букмекеров
Букмекеры БК Бетсити считают, что победителем этого матча будет «Борнмут». На победу этого клуба можно поставить с коэффициентом 2.24. Победу «Рединга» оценили в 3.30. Ничейный исход также оценивают в 3.30. Оба клуба демонстрируют хорошую форму, они очень хотят заполучить драгоценные очки.
Форма команд
«Рединг» находится на пятой строчке в таблице Чемпионшипа, у клуба 44 пункта в активе. Свой последний матч команда сыграла вничью со счетом 0:0. У «Рединга» хорошие шансы на то, чтобы выйти в АПЛ, впрочем, точно такие же шансы и у «Борнмута». Сейчас самое главное для «Рединга» — это побеждать.
«Борнмут» находится на шестой строчке в таблице и имеет 42 балла в активе. Клуб отстает от своего соперника всего на два балла. В этом сезоне команда играет в очень хороший и атакующий футбол. Свой последний матч клуб проиграл со счетом 1:0.
Информация для ставок
● У «Борнмута» 1 очко в последних трех матчах
● «Рединг» забил 37 мячей в Чемпионшипе, у «Борнмута» 36 голов. Оба клуба входят в список лучших команд Чемпионшипа по данному показателю
● У «Рединга» две победы в последних пяти матчах
Прогноз
Букмекеры БК Бетсити рекомендуют обратить внимание на ставку ничья хотя бы в одном из таймов за коэффициентом 1.45. Также можно сделать ставку на то, что это будет победа любой команды с разницей в один мяч за коэффициентом 2.24.
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