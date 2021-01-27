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«Рединг» — «Борнмут». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.01.2021)

27 января 2021, 11:10

«Рединг» 29 января принимает «Борнмут» на своем поле. Это будет очередной матч Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити сделали прогноз на поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.403.392.28
Fonbet Live! 1.02 21.00 100.00
Мелбет 3.39 3.39 2.26
Лига ставок 3.45 3.30 2.11

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Бетсити считают, что победителем этого матча будет «Борнмут». На победу этого клуба можно поставить с коэффициентом 2.24. Победу «Рединга» оценили в 3.30. Ничейный исход также оценивают в 3.30. Оба клуба демонстрируют хорошую форму, они очень хотят заполучить драгоценные очки.

Форма команд

«Рединг» находится на пятой строчке в таблице Чемпионшипа, у клуба 44 пункта в активе. Свой последний матч команда сыграла вничью со счетом 0:0. У «Рединга» хорошие шансы на то, чтобы выйти в АПЛ, впрочем, точно такие же шансы и у «Борнмута». Сейчас самое главное для «Рединга» — это побеждать.

«Борнмут» находится на шестой строчке в таблице и имеет 42 балла в активе. Клуб отстает от своего соперника всего на два балла. В этом сезоне команда играет в очень хороший и атакующий футбол. Свой последний матч клуб проиграл со счетом 1:0.

Информация для ставок

● У «Борнмута» 1 очко в последних трех матчах

● «Рединг» забил 37 мячей в Чемпионшипе, у «Борнмута» 36 голов. Оба клуба входят в список лучших команд Чемпионшипа по данному показателю

● У «Рединга» две победы в последних пяти матчах

Прогноз

Букмекеры БК Бетсити рекомендуют обратить внимание на ставку ничья хотя бы в одном из таймов за коэффициентом 1.45. Также можно сделать ставку на то, что это будет победа любой команды с разницей в один мяч за коэффициентом 2.24.

Ранее мы публиковали прогноз на матч «Ювентус» — СПАЛ.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.403.392.28
Fonbet Live! 1.02 21.00 100.00
Мелбет 3.39 3.39 2.26
Лига ставок 3.45 3.30 2.11
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shlomo
shlomo
27 января в 11:15
На этот матч можно поставить ТБ (2,5)
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