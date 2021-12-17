«Ренн» — «Лорьян». Прогноз на матч Кубка Франции (18.12.2021)

«Ренн» в 1/32 финала Кубка Франции будет противостоять «Лорьяну» на домашней арене. Представляем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч, который состоится 18 декабря 2021 года.
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1 : 0
завершен
18 декабря 2021, 23:00
суббота
Ставки букмекеров
Очевидным фаворитом этой встречи букмекеры считают «Ренн». Ставки на победу хозяев поля БК Фонбет предлагает разместить по коэффициенту 1.56. Заключить пари на ничью предлагается по котировке 3.94, а победа «Лорьяна» идет по коэффициенту 5.80. Если же рассматривать линию голов, то здесь предпочтения экспертов на стороне умеренной результативности. Исход ТМ(2,5) мячей можно сыграть по котировке 1.82, ТБ(2,5) – 2.03.
Форма команд
Жребий Кубка Франции на стадии 1/32 финала свел двух представителей Лиги 1. «Ренн» до недавних пор был успешен по всем фронтам, но в трех прошлых турах чемпионата «красно-черные» дважды оступились, проиграв «Лиллю» и «Ницце» с одинаковым счетом 1:2. Между этими играми «Ренн» смог уничтожить на выезде «Сент-Этьен» (5:0), но в турнирной таблице лиги команда опустилась на третье место, пропустив вперед «Марсель».
«Лорьян» сейчас переживает затяжной кризис. Команда потерпела семь поражений подряд в чемпионате, опустившись в зону прямого вылета. При этом серия без побед у клуба достигла 11 матчей в лиге, а в четырех из пяти прошлых туров она проигрывала соперникам без забитых голов. На минувших выходных «Лорьян» без особых претензий на очки уступил в гостях «Мецу» (1:4).
Информация для ставок
- «Ренн» не проигрывал «Лорьяну» в 7 прошлых домашних матчах – 4 победы и 3 ничьи
- «Лорьян» проиграл 5 последних гостевых поединков, забив в них только один гол
- В 3 предыдущих домашних матчах «Ренна» сыграла ставка ТБ(2,5)
Прогноз
«Лорьян» оказался в очень сложной ситуации, рискуя бороться за выживание в остатке сезона Лиги 1. При этом «Ренн» проиграл два прошлых матча на своем поле, поэтому хозяева в предстоящей игре попытаются реабилитироваться перед своими болельщиками. Рекомендуем ставку на победу «Ренна» по коэффициенту 1.56 в букмекерской конторе Фонбет.