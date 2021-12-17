«Ренн» — «Лорьян». Прогноз на матч Кубка Франции (18.12.2021)

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17 декабря 2021, 20:21

«Ренн» в 1/32 финала Кубка Франции будет противостоять «Лорьяну» на домашней арене. Представляем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч, который состоится 18 декабря 2021 года.

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом этой встречи букмекеры считают «Ренн». Ставки на победу хозяев поля БК Фонбет предлагает разместить по коэффициенту 1.56. Заключить пари на ничью предлагается по котировке 3.94, а победа «Лорьяна» идет по коэффициенту 5.80. Если же рассматривать линию голов, то здесь предпочтения экспертов на стороне умеренной результативности. Исход ТМ(2,5) мячей можно сыграть по котировке 1.82, ТБ (2,5) – 2.03.

Форма команд

Жребий Кубка Франции на стадии 1/32 финала свел двух представителей Лиги 1. «Ренн» до недавних пор был успешен по всем фронтам, но в трех прошлых турах чемпионата «красно-черные» дважды оступились, проиграв «Лиллю» и «Ницце» с одинаковым счетом 1:2. Между этими играми «Ренн» смог уничтожить на выезде «Сент-Этьен» (5:0), но в турнирной таблице лиги команда опустилась на третье место, пропустив вперед «Марсель».

«Лорьян» сейчас переживает затяжной кризис. Команда потерпела семь поражений подряд в чемпионате, опустившись в зону прямого вылета. При этом серия без побед у клуба достигла 11 матчей в лиге, а в четырех из пяти прошлых туров она проигрывала соперникам без забитых голов. На минувших выходных «Лорьян» без особых претензий на очки уступил в гостях «Мецу» (1:4).

Информация для ставок

- «Ренн» не проигрывал «Лорьяну» в 7 прошлых домашних матчах – 4 победы и 3 ничьи

- «Лорьян» проиграл 5 последних гостевых поединков, забив в них только один гол

- В 3 предыдущих домашних матчах «Ренна» сыграла ставка ТБ (2,5)

Прогноз

«Лорьян» оказался в очень сложной ситуации, рискуя бороться за выживание в остатке сезона Лиги 1. При этом «Ренн» проиграл два прошлых матча на своем поле, поэтому хозяева в предстоящей игре попытаются реабилитироваться перед своими болельщиками. Рекомендуем ставку на победу «Ренна» по коэффициенту 1.56 в букмекерской конторе Фонбет.