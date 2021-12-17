ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыФранция. Кубок 2021/2022

«Ренн» — «Лорьян». Прогноз на матч Кубка Франции (18.12.2021)

17 декабря 2021, 20:21

«Ренн» в 1/32 финала Кубка Франции будет противостоять «Лорьяну» на домашней арене. Представляем прогноз и анализ ставок букмекеров на матч, который состоится 18 декабря 2021 года.

Франция. Кубок 2021/2022
Ренн
Лорьян
1 : 0
завершен
18 декабря 2021, 23:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.433.916.45
Фонбет 1.32 5.30 9.50
Мелбет 1.28 5.05 9.50
1XBET 1.37 4.44 7.50
BetBoom 1.31 5.10 10.00

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом этой встречи букмекеры считают «Ренн». Ставки на победу хозяев поля БК Фонбет предлагает разместить по коэффициенту 1.56. Заключить пари на ничью предлагается по котировке 3.94, а победа «Лорьяна» идет по коэффициенту 5.80. Если же рассматривать линию голов, то здесь предпочтения экспертов на стороне умеренной результативности. Исход ТМ(2,5) мячей можно сыграть по котировке 1.82, ТБ(2,5) – 2.03.

Форма команд

Жребий Кубка Франции на стадии 1/32 финала свел двух представителей Лиги 1. «Ренн» до недавних пор был успешен по всем фронтам, но в трех прошлых турах чемпионата «красно-черные» дважды оступились, проиграв «Лиллю» и «Ницце» с одинаковым счетом 1:2. Между этими играми «Ренн» смог уничтожить на выезде «Сент-Этьен» (5:0), но в турнирной таблице лиги команда опустилась на третье место, пропустив вперед «Марсель».

«Лорьян» сейчас переживает затяжной кризис. Команда потерпела семь поражений подряд в чемпионате, опустившись в зону прямого вылета. При этом серия без побед у клуба достигла 11 матчей в лиге, а в четырех из пяти прошлых туров она проигрывала соперникам без забитых голов. На минувших выходных «Лорьян» без особых претензий на очки уступил в гостях «Мецу» (1:4).

Информация для ставок

- «Ренн» не проигрывал «Лорьяну» в 7 прошлых домашних матчах – 4 победы и 3 ничьи
- «Лорьян» проиграл 5 последних гостевых поединков, забив в них только один гол
- В 3 предыдущих домашних матчах «Ренна» сыграла ставка ТБ(2,5)

Прогноз

«Лорьян» оказался в очень сложной ситуации, рискуя бороться за выживание в остатке сезона Лиги 1. При этом «Ренн» проиграл два прошлых матча на своем поле, поэтому хозяева в предстоящей игре попытаются реабилитироваться перед своими болельщиками. Рекомендуем ставку на победу «Ренна» по коэффициенту 1.56 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.52 1.79 1.93 1.39 2.85
Мелбет 2.03 1.82
1XBET 1.84 2.07
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021 Комментарии12
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
08 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футбол
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября 2021 Комментарии25
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноября 2021Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии6
Все комментарии
Gahi
Gahi
17 декабря 2021 в 23:22
Победа команды Ренн в этом матче. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100