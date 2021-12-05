«Реймс» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (05.12.2021)

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сегодня, 12:56

«Реймс» и «Анже» проведут очную встречу в очередном туре чемпионата Франции. Предлагаем наш анализ ставок букмекеров и прогноз на поединок, который состоится 5 декабря 2021 года.

Ставки букмекеров

Если рассмотреть линию букмекерской конторы Мелбет, то она свидетельствует о минимальном преимуществе «Реймса». Поставить на победу хозяев предстоящей игры можно по коэффициенту 2.47, ничья идет за 3.05, а победа «Анже» доступна по котировке 3.26.

При этом аналитики убеждены, что в этой игре команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) мячей доступен по котировке 1.50, ТБ (2,5) – 2.50.

Форма команд

Серия успешных игр позволила «Реймсу» покинуть зону вылета и подняться на 14-е место в рейтинге Лиги 1. После ничейных противостояний с «Монако» (0:0) и «Страсбуром» (1:1) красно-белые смогли набрать шесть очков по итогам очных встреч с «Клермоном» и «Лионом», которые были обыграны 1:0 и 2:1 соответственно.

«Анже» в последних турах показал посредственные результаты. «Черно-белым» в пяти прошлых матчах Лиги 1 удалось оформить лишь оду победу – дома над «Лорьяном» (1:0). Также в данной серии команда уступила «Монако» (1:3) и разделила очки с «Лансом», опустившись на восьмое место в общем зачете.

Информация для ставок

«Анже» сыграл вничью в 6 из последних 7 гостевых матчей чемпионата

«Реймс» сыграл вничью в 3 прошлых домашних поединках с «Анже»

Команды сыграли на ТМ(2,5) в 5 из прошлых 6 очных встреч

Прогноз

Вряд ли данное противостояние получится результативным. В очных встречах «Реймс» и «Анже» стабильно играют в низовом формате с акцентом на защиту. Поэтому рекомендуем ставку ТМ(2,5) голов по коэффициенту 1.50 в БК Мелбет.