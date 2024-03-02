«Реймс» — «Лилль». Прогноз на матч Лиги 1 (02.03.2024)

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сегодня, 08:46

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям нынешней встречи. На победу «Лилля» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.65. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа «Реймса» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.95. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 1.88. Ставка на «обе забьют» составляет 1.77.

Форма команд

«Реймс» в прошлом туре смог прервать свою серию без побед и подарил надежду болельщикам на более светлое будущее в следующих турах. Команда занимает на данный момент восьмое место 34 очка и отстает от «Лилля» на четыре пункта. Чтобы иметь шансы попасть в зону еврокубков, коллективу нужно как можно быстрее обрести стабильность и из матча в матч набирать баллы. Два последних матча «Реймса» завершились выездной победой над «Гавром» (2:1) и ничьей с «Лансом» (1:1).

«Лилль» воспользовался осечками конкурентов и смог подняться на пятое место с 38 набранными баллами. Коллектив отстает от «Ниццы» на два пункта и очень хочет войти в топ-4, чтобы претендовать на место в Лиге чемпионов. Предстоящий поединок с «Реймсом» будет очень сложным, поэтому даже ничья не станет предметом для разочарования для гостей. В последней игре «Лилль» проиграл на выезде «Тулузе» (1:3), а ранее уверенно разобрался с «Гавром» (3:0).

Информация для ставок

«Монпелье» выиграл лишь три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лилль» проиграл три последних встречи на выезде

«Реймс» выиграл три из пяти последних матчей с «Лиллем»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Лилль» является минимальным фаворитом в этой встрече, но вряд ли сможет одержать победу. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.