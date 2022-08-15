«Рейнджерс» — ПСВ. Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (16.08.2022)

Ставки букмекеров
Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. В случае победы ПСВ», зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.
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завтра, 22:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.
Форма команд
Казалось, что после первого матча полуфинала квалификации у «Рейнджерс» очень мало шансов пройти дальше. Тем не менее, команда отыграла гандикап и показала, что не зря в прошлом сезоне дошла до финала Лиги Европы. В этом противостоянии соперник более сложный и техничный, поэтому очень важно выступить хорошо на своем стадионе. В прошлой игре «Рейнджерс» обыграл в чемпионате «Сент-Джонсон» (4:0), а ранее переиграл «Юнион Сент-Жиллуаз» (3:0).
ПСВ на прошлом этапе имел очень сложного соперника и смог добиться выхода в финал квалификации только в дополнительное время. Сейчас его ждет также непростое испытание, однако болельщики и руководство ждут от команды исключительно успеха. В чемпионате Нидерландов клуб выиграл два стартовых тура у «Гоу Эхед Иглс» (5:2) и «Эммена» (4:1),
Информация для ставок
- «Рейнджерс» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Восемь из десяти последних матчей ПСВ завершились исходом «обе забьют»
- «Рейнджерс» выиграл три из пяти последних матчей с ПСВ
- Три из четырех последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Рейнджерс» на своем стадионе очень трудно остановить, и команда сделает ставку именно на домашнюю встречу. Предлагаем выбрать победу хозяев по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.