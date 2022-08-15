«Рейнджерс» — ПСВ. Прогноз на матч квалификации Лиги Чемпионов (16.08.2022)

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сегодня, 11:11

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. В случае победы ПСВ », зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

Казалось, что после первого матча полуфинала квалификации у «Рейнджерс» очень мало шансов пройти дальше. Тем не менее, команда отыграла гандикап и показала, что не зря в прошлом сезоне дошла до финала Лиги Европы. В этом противостоянии соперник более сложный и техничный, поэтому очень важно выступить хорошо на своем стадионе. В прошлой игре «Рейнджерс» обыграл в чемпионате «Сент-Джонсон» (4:0), а ранее переиграл «Юнион Сент-Жиллуаз» (3:0).

ПСВ на прошлом этапе имел очень сложного соперника и смог добиться выхода в финал квалификации только в дополнительное время. Сейчас его ждет также непростое испытание, однако болельщики и руководство ждут от команды исключительно успеха. В чемпионате Нидерландов клуб выиграл два стартовых тура у «Гоу Эхед Иглс» (5:2) и «Эммена» (4:1),

Информация для ставок

«Рейнджерс» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей ПСВ завершились исходом «обе забьют»

завершились исходом «обе забьют» «Рейнджерс» выиграл три из пяти последних матчей с ПСВ

Три из четырех последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Рейнджерс» на своем стадионе очень трудно остановить, и команда сделает ставку именно на домашнюю встречу. Предлагаем выбрать победу хозяев по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.