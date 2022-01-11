«Риу Аве» — «Тондела». Прогноз на матч Кубка Португалии (12.01.2022)

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вчера, 13:22

Ставки букмекеров

Согласно оценкам экспертов букмекерской конторы Фонбет, больше шансов на успех в этой игре у хозяев поля. Разместить ставки на победу «Риу Аве» предлагается по коэффициенту 2.02. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.20, а победа «Тонделы» оценивается в 3.36.

При этом аналитики отдают предпочтение умеренной результативности в данном противостоянии. Ставки на ТМ(2,5) голов идут в линии по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

В четвертьфинал Кубка Португалии «Риу Аве» пробился по итогам домашней победы над «Белененсешем», которую хозяева взяли по итогам серии пенальти (2:1).

На данный момент «Риу Аве» представляет Вторую лигу, где команда занимает пятое место в турнирной таблице За 15 сыгранных туров она одержала восемь побед и три ничьи, допустив четыре поражения, а в последней игре первенства «Риу Аве» обыграл в гостях «Каса Пиа» с минимальным счетом (1:0).

«Тондела» в 1/8 финала кубковых соревнований принимала дома «Эшторил». Результативная игра в атаке позволила команде одержать победу со счетом 3:1, и заслужить проход в четвертьфинал турнира.

В элитном дивизионе Португалии «Тондела» базируется на 13-м месте. На счету команды пять побед и одна ничья, при 11-и поражениях от соперников. При этом в двух прошлых турах лиги команде удалось набрать четыре очка – ничья с «Боавиштой» (1:1) и победа над «Морейренси» (2:1).

Информация для ставок

Команде обменивались забитыми голами во всех 10 очных встречах

«Риу Аве» забивал и пропускал голы в 4 из прошлых 5 домашних матчей

У «Тонделы» ставка «обе забьют – да» прошла в 3 из прошлых 5 гостевых поединков

Прогноз

Все очные противостояния «Риу Аве» и «Тонделы» завершались результативно. Учитывая, что на кону стоит проход в полуфинал Кубка Португалии, ожидаем от команд игры с прицелом на атаку. Рекомендуем ставку «обе забьют – да» по коэффициенту 1.92 в БК Фонбет.