«Рода» — «Маастрихт». Прогноз на матч Первый дивизион Нидерландов (07.01.2022)

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05 января 2022, 19:12

«Рода» примет «Маастрихт» в рамках Первого дивизиона Нидерландов. Это будет 21-й тур в чемпионате. Команды проведут матч на стадионе «Паркстад Лимбург» в Керкраде. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Нидерландах.

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего поединка — «Рода». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается в 4.50, а победа «Маастрихта» в 6.90. В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.65.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Рода» идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 31 балл. У коллектива восемь побед, семь ничьих и пять поражений. Команда забила 38 голов и пропустила 28 мячей. В последних играх «Рода» играет неплохо и чаще побеждает — победа над «Ден Босхом» 3:2, а также три заработанных балла в матче с «Дордрехтом» 2:5 и ничейный исход с «Эйндховеном» 1:1.

«Маастрихт» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 балла. У коллектива — семь побед, две ничьих и 11 поражений. Команда забила 22 гола и пропустила 40 мячей. В последних матчах «Маастрихт» не может похвастаться хорошим уровнем игры, клуб проиграл «Эммену» со счетом 0:1, а также уступил «Эксельсиору» 2:1 и сыграл вничью с «Осс» 1:1.

Информация для ставок

«Маастрихт» не может выиграть вот уже шесть игр кряду

«Рода» выиграла два матча из последних пяти

У «Маастрихта» один забитый мяч в трех последних матчах

Прогноз



В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.80. Команды находятся в плохой форме, но способны выдать голевой матч. Фаворитом являются хозяева, которые смотрятся лучше, чем гости.