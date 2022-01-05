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«Рода» — «Маастрихт». Прогноз на матч Первый дивизион Нидерландов (07.01.2022)

05 января 2022, 19:12

«Рода» примет «Маастрихт» в рамках Первого дивизиона Нидерландов. Это будет 21-й тур в чемпионате. Команды проведут матч на стадионе «Паркстад Лимбург» в Керкраде. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Нидерландах.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.266.5210.89
Фонбет 1.28 5.40 9.00
BetBoom 1.28 5.28 9.48

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего поединка — «Рода». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.40. Ничейный исход оценивается в 4.50, а победа «Маастрихта» в 6.90. В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.65.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Рода» идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 31 балл. У коллектива восемь побед, семь ничьих и пять поражений. Команда забила 38 голов и пропустила 28 мячей. В последних играх «Рода» играет неплохо и чаще побеждает — победа над «Ден Босхом» 3:2, а также три заработанных балла в матче с «Дордрехтом» 2:5 и ничейный исход с «Эйндховеном» 1:1.

«Маастрихт» идет в нынешнем сезоне на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 балла. У коллектива — семь побед, две ничьих и 11 поражений. Команда забила 22 гола и пропустила 40 мячей. В последних матчах «Маастрихт» не может похвастаться хорошим уровнем игры, клуб проиграл «Эммену» со счетом 0:1, а также уступил «Эксельсиору» 2:1 и сыграл вничью с «Осс» 1:1.

Информация для ставок

«Маастрихт» не может выиграть вот уже шесть игр кряду
«Рода» выиграла два матча из последних пяти
У «Маастрихта» один забитый мяч в трех последних матчах

Прогноз


В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 2.80. Команды находятся в плохой форме, но способны выдать голевой матч. Фаворитом являются хозяева, которые смотрятся лучше, чем гости.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.49 1.32
Все комментарии
Gahi
Gahi
05 января в 23:43
Победа команды "Рода" с Азиатской форой (-1). Удачи
cs9pz49ma9wt
cs9pz49ma9wt
05 января в 20:18
Футбольный клуб «Рода» выиграет матч.
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