«Родина» — «Пари НН». Прогноз на матч плей-офф РПЛ (07.06.2023)

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вчера, 12:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Пари НН». Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.98. Победа «Родины» оценивается за 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.4. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.58. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.17.

Форма команд

«Родина» является довольно скромной московской командой, которая не шумела в информационном пространстве, но получила шанс выйти в РПЛ , что добавило бы чемпионату новых красок. Даже в домашнем матче хозяева не считаются фаворитами, но могут постараться создать проблемы сопернику из Нижнего Новгорода, который уже два года провел в элитном дивизионе. Два последних поединка «Родины» завершились ничьей с «Рубином» (0:0) и минимальной выездной победой с «Волгой» (1:0).

«Пари НН» набирал очки в последних турах РПЛ , но все равно вынужден играть матчи плей-офф, чтобы остаться в РПЛ . Коллектив имеет хорошие шансы на успех, если исключит недооценку соперника и уже в первом матче начнет показывать свою игру, а быстрый гол в разы увеличит вероятность их прохода. В прошлой игре «Пари НН» на своем поле одолел «Химки» (2:0), а ранее сыграл вничью на выезде со «Спартаком» (0:0).

Информация для ставок

«Родина» не проигрывает уже девять матчей подряд в ФНЛ

Шесть последних матчей «Пари НН» завершились исходом «обе забьют — нет»

В единственном товарищеском матче между клубами сильнее оказался «Пари НН» (1:0).

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