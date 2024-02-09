«Рома» — «Интер». Прогноз на матч Серии А (10.02.2024)

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вчера, 13:54

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. В случае победы «Ромы», зайдет коэффициент 4.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 2.2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Рома» имеет уже серию побед из четырех матчей и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 38 очков и всего на один пункт отстает от «Аталанты», что мотивирует столичный клуб продолжать побеждать, ведь на кону в скором времени будет место в Лиге Чемпионов. В матче с лидером Серии А хозяева будут довольны любым результатом кроме поражения. Два последних матча «Ромы» завершились разгромом «Кальяри» (4:0) и выездным успехом с «Кальяри» (2:1).

«Интер» за последние туры смог оторваться от «Ювентуса» на четыре пункта и даже имеет матч в запасе. «Черно-синие» являются главным фаворитом на победу в Серии А и имеет в своем активе 57 баллов. Предстоящий матч для гостей будет непростой, однако гости постараются обойтись без происшествий и добиться важных трех баллов, как это было с «Ювентусом» (1:0) и «Фиорентиной» (1:0).

Информация для ставок

«Рома» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Интер» не проигрывает на выезде уже 17 поединков подряд

«Интер» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Ромой»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды умеют атаковать, и мы предполагаем, что зрители не останутся без забитых мячей в этой встрече. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.