«Рома» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (31.01.2021)

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вчера, 11:22

20-й тур чемпионата Италии подарит нам интересную встречу, в которой «Рома» принимает дома «Верону». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров. Поединок пройдет 31 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам и предлагают коэффициент на их победу – 1.65. Поверить в успех гостей можно за 5.40. Ничейный результат котируется коэффициентом 4.00.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей за 1.68. На ТМ 2,5 коэффициент немного больше — 2.28.

Форма команд

«Рома» под руководством Пауло Фонсеки играет очень нестабильно уже практически два года. Команда может выдать отличную игру против лидеров чемпионата, а на следующей неделе уступить аутсайдеру. Последними результатами римского клуба стали победа над «Специей» (4:3) и поражение от «Лацио» (0:3).

«Верона» находится на восьмом месте в Серии А, команда показывает достойные результаты. Тренерский штаб выбрал тактику, которая позволяет коллективу регулярно набирать очки. Единственным поражением в январе стал матч с «Болоньей» (0:1), а в прошлом туре «Верона» выиграла матч у «Наполи» (3:1). Команда находится в неплохой форме и готова навязать борьбу «Роме».

Информация для ставок

«Рома» проиграла лишь два матча из девяти последних в чемпионате

«Рома» выиграла десять из одиннадцати домашних матчей у «Вероны»

Пять матчей из шести на выезде Верона» закончила с исходом ТМ 2,5

Шесть домашних матчей «Ромы» из семи закончились тоталом больше 2,5 мячей

Прогноз

«Рома» продолжает оставаться в лидирующей группе чемпионата. Команда очень сильна в домашних матчах, особенно в первых таймах.

Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу хозяев в первой половине встречи. Коэффициент на такой исход составляет 2.18.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Наполи» — «Парма».