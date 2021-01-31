«Рома» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (31.01.2021)

20-й тур чемпионата Италии подарит нам интересную встречу, в которой «Рома» принимает дома «Верону». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров. Поединок пройдет 31 января 2021 года.
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3 : 1
завершен
вчера, 22:45
Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам и предлагают коэффициент на их победу – 1.65. Поверить в успех гостей можно за 5.40. Ничейный результат котируется коэффициентом 4.00.
Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2,5 мячей за 1.68. На ТМ 2,5 коэффициент немного больше — 2.28.
Форма команд
«Рома» под руководством Пауло Фонсеки играет очень нестабильно уже практически два года. Команда может выдать отличную игру против лидеров чемпионата, а на следующей неделе уступить аутсайдеру. Последними результатами римского клуба стали победа над «Специей» (4:3) и поражение от «Лацио» (0:3).
«Верона» находится на восьмом месте в Серии А, команда показывает достойные результаты. Тренерский штаб выбрал тактику, которая позволяет коллективу регулярно набирать очки. Единственным поражением в январе стал матч с «Болоньей» (0:1), а в прошлом туре «Верона» выиграла матч у «Наполи» (3:1). Команда находится в неплохой форме и готова навязать борьбу «Роме».
Информация для ставок
- «Рома» проиграла лишь два матча из девяти последних в чемпионате
- «Рома» выиграла десять из одиннадцати домашних матчей у «Вероны»
- Пять матчей из шести на выезде Верона» закончила с исходом ТМ 2,5
- Шесть домашних матчей «Ромы» из семи закончились тоталом больше 2,5 мячей
Прогноз
«Рома» продолжает оставаться в лидирующей группе чемпионата. Команда очень сильна в домашних матчах, особенно в первых таймах.
Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу хозяев в первой половине встречи. Коэффициент на такой исход составляет 2.18.
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