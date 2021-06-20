Россия – Дания. Прогноз на матч Евро-2020 (21.06.2021)

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вчера, 23:20

В матче третьего тура группы В встретятся Россия и Дания. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По линии БК Мелбет мы видим, что фаворитом этой игры является сборная Дании. Взять победу номинальных гостей можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Мелбет. В случае победы номинальных хозяев зайдет коэффициент 4.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.2.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.93. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.85. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.93.

Форма команд

Россия после двух туров занимает второе место в таблице. Команда набрала три пункта благодаря победе над Финляндией (1:0), ну а в первом туре уступили Бельгии (0:3). Подопечные Станислава Черчесова хотят продолжить свой путь к 1/8 финала в игре с датчанами. Для достижения цели необходимо просто не проиграть.

Сборная Дании переживает свои не лучшие времена. В стартовом туре потеряли своего лидера Кристиана Эриксена и за две игры, показав очень неплохой футбол, не смогли набрать ни одного очка, проиграв Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2). Игра с русскими — это последний шанс зацепиться за плей-офф турнира, но необходима только победа.

Информация для ставок

Россия не может забить больше одного гола пять матчей подряд

Дания выиграла всего один раз в крайних четырех встречах

Единственная очная встреча в истории завершилась победой России (2:0)

За два стартовых поединка Дания нанесла 45 ударов по воротам соперника, что является лучшим показателем турнира

Прогноз

Нас ожидает матч двух очень разных сборных, целью которых является следующий этап турнира. Дания, несмотря на отсутствие побед, выглядела очень солидно, создав большое количество моментов у ворот соперников. Рискнем предположить, что в этой игре моменты конвертируются в голы, поэтому предлагаем взять ИТБ 1.5 Дании в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.82.

Ранее букмекеры предложили поставить на тотал забитых мячей меньше 1.5 по коэффициенту 2.90 в матче «Атенас» — «Роча».