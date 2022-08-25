«Ростов» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (28.08.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА, поставить на победу которых можно по коэффициенту 2.45. Сделать выбор в пользу «Ростова» предлагается по 2.75, а ничейный результат котируется по коэффициенту 3.5
|
- : -
28 августа 2022, 19:45
воскресенье
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.
Форма команд
«Ростов» продолжает держать свой уровень и не потерпел еще ни одного матча в новом сезоне РПЛ. Команда набрала 12 очков, что позволяет ей занимать пятое место, а отставание от лидера составляет всего два балла. В прошлом матче «Ростов» сыграл вничью с «Сочи» (2:2), а ранее обыграл «Пари НН» в сверхрезультативном матче (4:3).
ЦСКА в прошлом туре показал, что поражение в очень важном матче с «Зенитом» не повлияло на команду. После шести туров «армейцы» набрали 13 очков и отстают от лидера всего на один балл. Чтобы как минимум сохранить свою позицию, коллективу придется бороться на выезде за победу. В прошлой игре ЦСКА выиграл у «Ахмата» (4:2), а ранее минимально уступил «Зениту» (1:2).
Информация для ставок
- «Ростов» не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд
- ЦСКА выиграл только один выездной матч из семи последних
- ЦСКА выиграл у «Ростова» четыре последних матчей
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
ЦСКА имеет очень хорошую статистику личных встреч с «Ростовом», однако на поле соперника коллективу придется нелегко. Предполагаем, что команды поделят очки, а сделать на это ставку можно по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.