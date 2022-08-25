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«Ростов» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (28.08.2022)

сегодня, 16:37
ЦСКА (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является ЦСКА, поставить на победу которых можно по коэффициенту 2.45. Сделать выбор в пользу «Ростова» предлагается по 2.75, а ничейный результат котируется по коэффициенту 3.5

Россия. Премьер-Лига 2022/2023
Ростов
ЦСКА
НичьяВыигрышВыигрышВыигрышНичья
- : -
28 августа 2022, 19:45
воскресенье
ВыигрышПроигрышВыигрышНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.763.572.49
Лига Ставок 2.80 3.45 2.50
Мелбет 2.85 3.68 2.54
1XBET 2.85 3.68 2.54

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.97. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Ростов» продолжает держать свой уровень и не потерпел еще ни одного матча в новом сезоне РПЛ. Команда набрала 12 очков, что позволяет ей занимать пятое место, а отставание от лидера составляет всего два балла. В прошлом матче «Ростов» сыграл вничью с «Сочи» (2:2), а ранее обыграл «Пари НН» в сверхрезультативном матче (4:3).

ЦСКА в прошлом туре показал, что поражение в очень важном матче с «Зенитом» не повлияло на команду. После шести туров «армейцы» набрали 13 очков и отстают от лидера всего на один балл. Чтобы как минимум сохранить свою позицию, коллективу придется бороться на выезде за победу. В прошлой игре ЦСКА выиграл у «Ахмата» (4:2), а ранее минимально уступил «Зениту» (1:2).

Информация для ставок

  • «Ростов» не проигрывает в РПЛ шесть матчей подряд
  • ЦСКА выиграл только один выездной матч из семи последних
  • ЦСКА выиграл у «Ростова» четыре последних матчей
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

ЦСКА имеет очень хорошую статистику личных встреч с «Ростовом», однако на поле соперника коллективу придется нелегко. Предполагаем, что команды поделят очки, а сделать на это ставку можно по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.42 1.98 1.86 1.56 2.47
Лига Ставок 2.85 1.41 1.92 1.86 1.53 2.47
Мелбет 2.06 1.89
1XBET 2.06 1.89
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