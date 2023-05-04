«Ростов» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (06.05.2023)

Ставки букмекеров
Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 4.9, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.8.
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завтра, 19:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.93, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.87.
Форма команд
«Ростов» и его тренерский штаб остались крайне недовольны судейством в последнем туре со «Спартаком», но сумел добыть выездную ничью (1:1). Команда удержала вторую позицию и с 50 баллами по-прежнему опережает «народную» команду на один балл, а ЦСКА на два очка. В домашней встрече с борющимся за выживание «Факелом» хозяева попытаются добыть победу, ведь они также нуждаются во очках. В еще одном недавнем поединке «Ростов» одолел на выезде «Урал» (3:1).
«Факел» демонстрирует свое стремление к победе и иногда достигает результатов. Тем не менее, у клуба еще впереди много работы, если он хочет остаться в РПЛ на следующий год. Сейчас команда из Воронежа располагается лишь на 14 месте с 21 баллом, опережая ближайшего соперника на четыре пункта. Два последних матча «Факела» завершились выездной победой над «Динамо» Москва (2:0) и домашним поражением «Оренбургу» (1:3).
Информация для ставок
- Три из четырех последних матчей «Ростова» завершились вничью
- «Факел» проиграл семь из десяти последних матчей на выезде
- Четыре из пяти последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ростов» выиграл только два матча у «Факела» из пяти последних при одном поражении
Прогноз
«Ростов» выглядит более уверенно и стабильнее и на своем поле команда постарается с первых минут создать проблемы сопернику. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.