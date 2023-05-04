«Ростов» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (06.05.2023)

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вчера, 11:56

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 4.9, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.93, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Ростов» и его тренерский штаб остались крайне недовольны судейством в последнем туре со «Спартаком», но сумел добыть выездную ничью (1:1). Команда удержала вторую позицию и с 50 баллами по-прежнему опережает «народную» команду на один балл, а ЦСКА на два очка. В домашней встрече с борющимся за выживание «Факелом» хозяева попытаются добыть победу, ведь они также нуждаются во очках. В еще одном недавнем поединке «Ростов» одолел на выезде «Урал» (3:1).

«Факел» демонстрирует свое стремление к победе и иногда достигает результатов. Тем не менее, у клуба еще впереди много работы, если он хочет остаться в РПЛ на следующий год. Сейчас команда из Воронежа располагается лишь на 14 месте с 21 баллом, опережая ближайшего соперника на четыре пункта. Два последних матча «Факела» завершились выездной победой над «Динамо» Москва (2:0) и домашним поражением «Оренбургу» (1:3).

Информация для ставок

Три из четырех последних матчей «Ростова» завершились вничью

«Факел» проиграл семь из десяти последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ростов» выиграл только два матча у «Факела» из пяти последних при одном поражении

Прогноз

«Ростов» выглядит более уверенно и стабильнее и на своем поле команда постарается с первых минут создать проблемы сопернику. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.