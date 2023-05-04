Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Ростов» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (06.05.2023)

вчера, 11:56
Карпин Валерий

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 4.9, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.753.824.91
Pari 1.72 3.75 4.90

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.93, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Ростов» и его тренерский штаб остались крайне недовольны судейством в последнем туре со «Спартаком», но сумел добыть выездную ничью (1:1). Команда удержала вторую позицию и с 50 баллами по-прежнему опережает «народную» команду на один балл, а ЦСКА на два очка. В домашней встрече с борющимся за выживание «Факелом» хозяева попытаются добыть победу, ведь они также нуждаются во очках. В еще одном недавнем поединке «Ростов» одолел на выезде «Урал» (3:1).

«Факел» демонстрирует свое стремление к победе и иногда достигает результатов. Тем не менее, у клуба еще впереди много работы, если он хочет остаться в РПЛ на следующий год. Сейчас команда из Воронежа располагается лишь на 14 месте с 21 баллом, опережая ближайшего соперника на четыре пункта. Два последних матча «Факела» завершились выездной победой над «Динамо» Москва (2:0) и домашним поражением «Оренбургу» (1:3).

Информация для ставок

  • Три из четырех последних матчей «Ростова» завершились вничью
  • «Факел» проиграл семь из десяти последних матчей на выезде
  • Четыре из пяти последних встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Ростов» выиграл только два матча у «Факела» из пяти последних при одном поражении

Прогноз

«Ростов» выглядит более уверенно и стабильнее и на своем поле команда постарается с первых минут создать проблемы сопернику. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.51 1.86 2.01 1.47 2.81
Pari 1.85 1.95
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:48
Для меня фаворитом данного поединка является Ростов, который из-за слишком большого количества ничьих в последнее время, наверное, соскучился по победам. Подопечные Валерия проводят шикарный сезон, показывают интересный футбол, а где не хватает класса - на помощь приходит везении в виде поставленных пенальти.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 