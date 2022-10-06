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«Ростов» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (09.10.2022)

вчера, 10:51
Краснодар

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Ростов», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. Сделать выбор в пользу гостей можно по 3.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.85.

Россия. Премьер-Лига 2022/2023
Ростов
Краснодар
ПроигрышВыигрышВыигрышВыигрышНичья
- : -
09 октября 2022, 19:00
воскресенье
НичьяВыигрышПроигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.923.833.79
Лига Ставок 2.02 3.70 3.65
Мелбет 1.96 3.90 3.98
1XBET 1.96 3.90 3.98

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Ростов» на прошлой неделе проиграл первый матч в РПЛ «Зениту» (1:3), однако болельщики должны быть довольны игрой своей команды. Гости не боялись играть против чемпиона и не отсиживались в обороне. Такой результат сместил коллектив на третье место с 22 очками и теперь отставание от лидера составляет семь пунктов. Ранее «Ростов» уступил на выезде «Ахмату» в кубке России (1:3).

«Краснодар» старается не выпадать из группы лидеров РПЛ, правда иногда допускает осечки. Перед стартом очередного поединка «быки» набрали 21 балл и идут на четвертом месте в турнирной таблице. В предстоящем матче с «Ростовом» команде будет очень непросто, и даже ничья станет удовлетворительным результатом. Два последних матча «Краснодара» завершились ничьей с «Крыльями Советов» (0:0) в чемпионате и победой над «Пари НН» (2:0) в кубке страны.

Информация для ставок

  • «Ростов» проиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Краснодар» не может выиграть на выезде три матча подряд
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Ростов» проиграл три последних матча с «Краснодаром»

Прогноз

Команды на данный момент выглядят примерно на одном уровне, поэтому победителя будет достаточно сложно определить. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.08 1.76 1.65 2.26
Лига Ставок 2.12 1.70 1.69 2.14
Мелбет 2.14 1.83
1XBET 2.14 1.83
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