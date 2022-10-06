«Ростов» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (09.10.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют «Ростов», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. Сделать выбор в пользу гостей можно по 3.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.85.
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09 октября 2022, 19:00
воскресенье
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.75, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.1.
Форма команд
«Ростов» на прошлой неделе проиграл первый матч в РПЛ «Зениту» (1:3), однако болельщики должны быть довольны игрой своей команды. Гости не боялись играть против чемпиона и не отсиживались в обороне. Такой результат сместил коллектив на третье место с 22 очками и теперь отставание от лидера составляет семь пунктов. Ранее «Ростов» уступил на выезде «Ахмату» в кубке России (1:3).
«Краснодар» старается не выпадать из группы лидеров РПЛ, правда иногда допускает осечки. Перед стартом очередного поединка «быки» набрали 21 балл и идут на четвертом месте в турнирной таблице. В предстоящем матче с «Ростовом» команде будет очень непросто, и даже ничья станет удовлетворительным результатом. Два последних матча «Краснодара» завершились ничьей с «Крыльями Советов» (0:0) в чемпионате и победой над «Пари НН» (2:0) в кубке страны.
Информация для ставок
- «Ростов» проиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Краснодар» не может выиграть на выезде три матча подряд
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Ростов» проиграл три последних матча с «Краснодаром»
Прогноз
Команды на данный момент выглядят примерно на одном уровне, поэтому победителя будет достаточно сложно определить. Предлагаем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.