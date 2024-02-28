«Ростов» — «Крылья Советов». Прогноз на матч РПЛ (01.03.2024)

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вчера, 21:35

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Крыльев Советов» будет стоить 3.05, а ничью можно поставить по 3.6. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.72.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.85 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Ростов» выходит с зимнего перерыва на 10 месте с 21 баллом и отставанием в восемь пунктов от нынешнего соперника. Команда плохо провела первую половину сезона и теперь вынуждена догонять. В случае победы коллектив приблизится к своим конкурентам, но не сможет подняться выше. В двух последних товарищеских матчах «Ростов» проиграл московскому «Локомотиву» (1:3) и уступил «Пари НН» (0:1).

«Крылья Советов» очень насыщенно провели подготовку ко второй половине сезона и провели очень много товарищеских поединков. На данный момент клуб из Самары занимает лишь шестое место с 29 баллами, но от третье строчки отстает всего на три пункта. Чтобы не уступать своим конкурентам, гостям нужно набирать очки как в этом поединке, так и дальше. В двух последних товарищеских встречах «Крылья Советов» сыграли вничью с «Химками» (1:1) и разгромно проиграли московскому «Динамо» (1:5).

Информация для ставок

«Ростов» не проигрывает на своем поле уже девять поединков подряд

Восемь последних матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»

«Ростов» выиграл три из пяти последних встреч с «Крыльями Советов» при двух поражениях

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива мечтают начать вторую часть сезона с победы, но не имеют серьезной игровой практики, поэтому голевой феерии ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.