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«Ростов» — «Крылья Советов». Прогноз на матч РПЛ (01.03.2024)

вчера, 21:35
Крылья Советов (Самара)

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Крыльев Советов» будет стоить 3.05, а ничью можно поставить по 3.6. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.72.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.85 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Ростов» выходит с зимнего перерыва на 10 месте с 21 баллом и отставанием в восемь пунктов от нынешнего соперника. Команда плохо провела первую половину сезона и теперь вынуждена догонять. В случае победы коллектив приблизится к своим конкурентам, но не сможет подняться выше. В двух последних товарищеских матчах «Ростов» проиграл московскому «Локомотиву» (1:3) и уступил «Пари НН» (0:1).

«Крылья Советов» очень насыщенно провели подготовку ко второй половине сезона и провели очень много товарищеских поединков. На данный момент клуб из Самары занимает лишь шестое место с 29 баллами, но от третье строчки отстает всего на три пункта. Чтобы не уступать своим конкурентам, гостям нужно набирать очки как в этом поединке, так и дальше. В двух последних товарищеских встречах «Крылья Советов» сыграли вничью с «Химками» (1:1) и разгромно проиграли московскому «Динамо» (1:5).

Информация для ставок

  • «Ростов» не проигрывает на своем поле уже девять поединков подряд
  • Восемь последних матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»
  • «Ростов» выиграл три из пяти последних встреч с «Крыльями Советов» при двух поражениях
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива мечтают начать вторую часть сезона с победы, но не имеют серьезной игровой практики, поэтому голевой феерии ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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