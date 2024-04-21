«Ростов» — «Спартак». Прогноз на матч чемпионата России. (21.04.2024)

1713684333

сегодня, 10:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ростов». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Спартака» оценивается по 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.03. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Ростов» показывает отличные результаты, но провал в первой части сезона не дает команде подняться слишком высоко. Команда Валерия Карпина практически не теряла очков и это помогло ей подняться на восьмое место с 34 баллами, всего на пункт отставая от «Спартака». В предстоящей игре хозяева настраиваются только на победу, ведь соперник сейчас очень нестабильно выглядит. В двух последних поединках «Ростов» сыграл вничью с «Сочи» (2:2) и переиграл «Краснодар» (2:1).

«Спартак» теряет очки во многих матчах и выиграл всего два за последнее время. Команда мало забивает и вряд ли сможет побороться за первую тройку, ведь сейчас она идет лишь на седьмом месте с 35 баллами. Матчи с «Ростовом» с недавних пор стали принципиальными для клубов, поэтому болельщикам не придется скучать. В прошлой игре в рамках кубка России «Спарта» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), а в чемпионате проиграл на выезде «Сочи» (0:1).

Информация для ставок

Пять из семи последних матчей «народной команды» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ростов» выиграл шесть из восьми последних встреч во всех турнирах

«Спартак» выиграл одну из пяти последних поединков у «Ростова» при двух поражениях

Прогноз

Матчи между «Ростовом» и «Спартаком» всегда отличались принципиальностью и дополнительным интересом со стороны болельщиков. Предполагаем, что команды смогут минимум по одному разу отличиться в воротах друг друга. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.