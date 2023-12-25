«Ротерхэм» — «Мидлсбро». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2023)

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вчера, 12:04

Ставки букмекеров

«Мидлсбро» имеет небольшое преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по 1.57. На успех «Ротерхэма» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 5.8, в то время как ничья стоит 4.15.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по 1.78. Коэффициент на ТМ 2.5 не сильно отличается от противоположного исхода и составляет 2.05

Форма команд

«Ротерхэм» является главным аутсайдером чемпионата и пока непонятно, за счет чего клуб может исправить ситуацию. Коллектив набрал 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице. Чтобы отобрать очки у «Мидлсбро», команде необходимо больше контролировать мяч и быстрее принимать решения. В прошлой игре «Ротерхэм» проиграл на выезде «Лестеру» (0:3), а ранее уступил «Плимут Аргайл» (2:3).

«Мидлсбро» прогнозируемо идет в середине турнирной таблицы, и при определенных раскладах могут побороться за зону плей-офф. В активе клуба 33 балла, и он уступает сразу двум клубам по дополнительным показателям. В поединке с «Ротерхэмом» у гостей будет хорошая возможность набрать баллы и продвинуться по турнирной таблице. Два последних матча «Мидлсбро» закончились победой над «Вест Бромвичем» (1:0), а ранее обыграл «Порт Вэйл» (3:0).

Информация для ставок

«Ротерхэм» проиграл четыре последние матча подряд

«Мидлсбро» выиграл семь из десяти последних выездных поединков

«Мидлсбро» выиграл три из пяти последних встреч с «Ротерхэмом»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Мидлсбро» имеет отличную статистику в матчах с «Ротерхэмом» и имеет хорошие шансы на победу. Предлагаем сделать ставку на успех гостей можно по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.