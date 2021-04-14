«Ротор» — «Динамо». Прогноз на матч РПЛ (17.04.2021)

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вчера, 22:59

В рамках 26-го тура РПЛ сыграют «Ротор» и «Динамо». Этот матч запланирован на 17 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры считают «Динамо». Поставить на победу клуба из Москвы можно по коэффициенту 1.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.90, на победу «Ротора» по 5.80.

Форма команд

«Ротор» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал всего 18 баллов. В нынешнем сезоне у команды четыре победы, шесть ничьих и 15 поражений. Клуб забил 12 голов и пропустил 40 мячей. В последних матчах «Ротор» очень плох, команда регулярно теряет очки и рискует вылететь в ФНЛ . Также команда может продлить свою ужасную серию без побед, если не сможет выиграть в этом матче.

«Динамо» здорово играет в этом сезоне. Клуб расположился на шестой строчке в турнирной таблице и набрал 43 балла. В активе у этой команды 13 побед, четыре ничьих и восемь поражений. Клуб забил 38 голов и пропустил 28 мячей. В последних играх «Динамо» играет очень хорошо, команда часто набирает очки и рвется в зону еврокубков. Москвичи не намерены останавливаться, а «Ротор» идеальный соперник для того, чтобы продлить свою серию без поражений.

Информация для ставок

● У «Динамо» одно поражение в последних пяти матчах

● «Ротор» не побеждает пять игр кряду

● У «Ротора» девять пропущенных и ни одного забитого мяча в последних пяти играх

Прогноз

В этом матче не стоит ожидать много забитых голов, как и мяча от «Ротора». Актуальной будет ставка на победу «Динамо» хотя бы в одном из таймов по коэффициенту 1.39. Также можно поставить на то, что в обоих таймах будет меньше 1.5 гола по 2.16.