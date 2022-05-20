«Рубин» — «Уфа». Прогноз на матч чемпионата России (21.05.2022)

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20 мая 2022, 11:35

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Уфа». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Рубина» оценивается по 3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Рубин» выиграл только одну встречу из пяти последних в чемпионате России и это далеко не тот результат, который должна показывать команды, стремящаяся сохранить свое место в РПЛ . В активе клуба 29 набранных баллов и текущее 14 место в турнирной таблице. Во встрече с прямым конкурентом, казанский клуб обязан побеждать, а в случае ничейного результата сможет побороться в плей-офф за право остаться в РПЛ . Два последних матча «Рубина» завершились поражениями от «Урала» (0:3) и «Локомотива» (0:1).

«Уфа» проиграла всего один поединок из пяти последних в чемпионате России, однако положение команды оставляет желать лучшего. Перед заключительным туром коллектив идет на предпоследнем месте с 27 баллами и отстает от «Рубина» на два пункта. Победа в предстоящем поединке гарантирует «Уфе» место в матчах плей-офф за право остаться в РПЛ еще на один сезон. В прошлом туре «Уфа» обыграла на своем поле «Арсенал» из Тулы (2:1), а ранее разошлась миром с «Ростовом» (0:0).

Информация для ставок

«Рубин» проиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

Пять из десяти последних матчей «Уфы» завершились ничейными результатами

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Пять из семи поединков «Уфы» и «Рубина» за последнее время закончились ничьей

Прогноз

Исходя из статистики, команды часто играют вничью и судя по турнирному положение такой исход и сейчас исключать нельзя. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на то, что команды не выявят победителя по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Фонбет.