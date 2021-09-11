«Рубин» — «Урал». Прогноз на матч чемпионата России (13.09.2021)

1631391449

11 сентября 2021, 23:17

Интересную встречу двух команд с разных полюсов турнирной таблицы подарит нам седьмой тур чемпионата России. «Рубин» ждет в гости «Урал». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Рубин». Команда играет на своем поле, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.48. Победа «Урала» оценивается по коэффициенту 5.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8. Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 2.23. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.66. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.18.

Форма команд

«Урал» занимает последнее место в турнирной таблице и не смог одержать ни одной победы в новом сезоне РПЛ . Коллектив имеет большие проблемы с качеством игры и без кардинальных изменений ситуацию будет сложно изменить. Матч против мощного «Рубина» станет для футболистов настоящим испытанием, где очки взять будет очень сложно. В прошлом матче «Урал» разошелся миром с «Ростовом» (1:1), а ранее команда на своем поле уступила «Динамо» Москва (0:1).

«Рубин» хорошо стартовал в РПЛ , однако в последних матчах команда сдала свои позиции. Сейчас клуб идет на пятом месте, имея в активе 11 очков. Коллектив пытается брать очки в каждом матче и под руководством Леонида Слуцкого играет в комбинационный футбол. В игре с «Уралом» казанский клуб постарается порадовать своих болельщиков уверенной победой. В прошлом товарищеском поединке «Рубин» уступил «Краснодару» (1:3), а в чемпионате уступил тому же «Краснодару» на выезде (0:2).

Информация для ставок

«Урал» забил только два мяча в последних шести матчах на выезде

Семь из десяти последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из четырех последних встреч между клубами завершились ничейными результатами

Прогноз

Исходя из статистики, команды забивают очень мало мячей в личных встречах. Предполагаем, что и в этот раз изобилия голов болельщики не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.66.