|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
https://youtu.be/8znCAKBUkr8
Посмотрим на Чистякова, Клаудиньо и Крицюка, через какое время они окажутся в Сочи!
Посмотрим на Чистякова, Клаудиньо и Крицюка, через какое время они окажутся в Сочи!
Ну вот считай их Азмун от нас уходит, можно на замену этого взять, хорошие у них скауты получается
Вначале верните нам Рондона !)
Ну вот считай их Азмун от нас уходит, можно на замену этого взять, хорошие у них скауты получается
Вначале верните нам Рондона !)