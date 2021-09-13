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Рубин - Урал
Ростов - Краснодар

Протокол матча Рубин против Урал

Рубин Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) 4:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) Урал
Рубин
4 : 0
завершен
13 сентября 2021, 18:30
понедельник
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 0.3
Средний возраст: 25.3 - 25.9
Средний рост: 182.1 - 184.3
Легионеров: 8 - 4
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-3
Урал
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 7 тур
Стадион Ак Барс Арена, зрителей: 6077 +16 +19, Малооблачно
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.723.745.53
Мелбет 1.62 3.91 6.37
BetBoom 1.67 3.88 5.48
 
2' (1:0) Дрейер Андерс (11) (Кварацхелия Хвича (21))
 
19' Хван Ин Бом (6)
 
52' Хакшабанович Сеад (99)
 
56' Абильдгор Оливер (28)
 
2
63' Кварацхелия Хвича (21) уходит с поля, Бакаев Солтмурад (7) вышел на поле
63' Деспотович Джордже (9) уходит с поля, Онугха Герман (10) вышел на поле
 
79' Самошников Илья (77) уходит с поля, Нижегородов Константин (97) вышел на поле
 
80' (3:0) Дрейер Андерс (11)
 
83' Зотов Георгий (31) уходит с поля, Суриков Степан (84) вышел на поле
 
86' Онугха Герман (10)
 
90+1' (4:0) Дрейер Андерс (11) (Бакаев Солтмурад (7))
 
13' (2:0) Автогол Мамин Артем (29)
 
36' Гаджимурадов Рамазан (11)
 
70' Колесниченко Кирилл (24) уходит с поля, Гогличидзе Лео (3) вышел на поле
 
77' Мишкич Даниел (19) уходит с поля, Гагнидзе Лука (34) вышел на поле
 
3
78' Гаджимурадов Рамазан (11) уходит с поля, Ибрахимай Йллдрен (17) вышел на поле
78' Егорычев Андрей (5) уходит с поля, Подберёзкин Вячеслав (21) вышел на поле
78' Йовичич Бранко (18) уходит с поля, Агеев Михаил (9) вышел на поле
Голы
Дрейер Андерс
ассистент Кварацхелия Хвича 		1:0 2’
Мамин Артем 2:0(А) 13’
Дрейер Андерс 3:0 80’
Дрейер Андерс
ассистент Бакаев Солтмурад 		4:0 90+1’
Наказания
Хван Ин Бом 19’
36’ Гаджимурадов Рамазан
Хакшабанович Сеад 52’
Абильдгор Оливер 56’
Онугха Герман 86’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Бакаев Солтмурад Кварацхелия Хвича 63’
Онугха Герман Деспотович Джордже 63’
70’ Гогличидзе Лео Колесниченко Кирилл
77’ Гагнидзе Лука Мишкич Даниел
78’ Ибрахимай Йллдрен Гаджимурадов Рамазан
78’ Подберёзкин Вячеслав Егорычев Андрей
78’ Агеев Михаил Йовичич Бранко
Нижегородов Константин Самошников Илья 79’
Суриков Степан Зотов Георгий 83’
Статистика
 15 Удары по воротам 8
6 Удары в створ 3
14 Фолы 19
2 Угловые 3
1 Офсайды 0
56% Владение мячом 44%
3 Cэйвы 3
4 Предупреждения 1
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Все комментарии
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
14 сентября в 13:50
Прогресс Рубина семимильными шагами, как и деградация Урала.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
14 сентября в 09:22
Ну кстати Датский футбол прогрессирует семимильными шагами! У них и сборная единственная в отборе на ЧМ, кто взял 100% очков!
gwynb1eidd
gwynb1eidd
14 сентября в 09:19
У меня вот другой вопрос, Сочи себе купил нападающего, Рубин себе купил нападающего, при этом и те и другие не заплатили космических денег, а ЦСКА взял себе Зоболотного и всё? Как играть то собираемся?
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ ildar_3871 (раскрыть)
14 сентября в 09:17
Путин тебе сказал, хрен тебе а не отмена лимита! На Олимпиаду с 88 года на выходили!!!
ildar_3871
ildar_3871 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 сентября в 06:11, ред.
Полностью поддерживаю вас ! Нам надо поддерживать своих кривоногих футболистов ! А Дзюба пусть играет в сборной до пенсии , а Месси мы и по телевизору посмотрим !)
ildar_3871
ildar_3871 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 сентября в 05:54, ред.
Что такое лимит ... Не забывайте нам на чемпионат мира надо выходить !
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 сентября в 01:16
Ок. А как же финансовый фейрплей?
протон
протон ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
13 сентября в 23:47
молчат. движок сайта ведь крутой у них, вот увидишь рано или поздно они придут к этому. я кстати им дал совет на стрелочку в правом углу переход вних верх. внедрили. спасибо на этом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
13 сентября в 23:03, ред.
ЦСКА вынесем за скобки. Там по известным причинам еще долго не будут покупать дорогих легов. Но при отмене лимита в Зените гарантированно на лавке будут и Кузяев, и Ерохин, и Мостовой, и Чистяков (между прочим все кандидаты в сборную), т.к. на их место Газпром легко купит приличных легов. Также сядут на лавку Жемалетдинов, Макгеев, Куликов, в Локо, Тюкавин, Евгеньев, Грулев, Фомин в Динамо и еще десятка два потенциальных кандидатов в сборную. Важных момента два. 1. Определить приоритеты. Что важнее клубный рейтинг , или сборная. 2. Останется ли госфинансирование профессионального футбола или клубы будут частными. Если частными, то пусть хоть 20 легов в заявке - хозяин барин, но если гос финансы, то не более 5 на поле. Почему наш бюджет должен кормить госарбайтеров.? Так что вопрос непростой, и должен решаться в комплексе. А конкуренции не будет т.к. дорогой легионер куплен не на лавку. На лавке наш будет сидеть.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
13 сентября в 22:58
Молодцы селекция Рубина,нашему Спартаку стоит по учиться у них
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ протон (раскрыть)
13 сентября в 22:56
Я тоже писал вчера об этом,но по ходу им по барабану наши просьбы
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ildar_3871 (раскрыть)
13 сентября в 22:56
Игнатьев - это недоразумение нашего футбола. Так же как при приеме на работу надо проверять психологический портрет претендента, так и здесь надо было изучить психику этого парня. Он больше всего на свете любит себя. И в футбол на уровне он играть никогда не будет. Подошли в Рубине слишком формально к его подписанию. Это прокол селекции.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ ildar_3871 (раскрыть)
13 сентября в 22:55
Завтра Челси он забьёт
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
13 сентября в 22:55
С чего ты взял если отменят лимит,то наши игроки сядут? Если будут играть и прогрессировать то тренеры будут ставить наших ребят,конкуренция появится, пусть сильнейшие играют,думаешь у вас в ЦСКА могут заменить Дивеева на легионера? Нет конечно
ildar_3871
ildar_3871 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
13 сентября в 22:24
Ну сравнить Игнатьева и Дрейер невозможно , оба стоят 6 млн ,и что , Игнатьев прогрессирует ?
pomor45
pomor45 ответ ZIBO rock (раскрыть)
13 сентября в 22:07
Посмотрим, но я о том, что за "бухаровых" видимо переплачивать не собирается и поживится будет всё труднее.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ildar_3871 (раскрыть)
13 сентября в 22:07
А как думаешь, если бы лимита не было играли бы Макаров, Самошников,Зотов, Шатов, Зуев, Бакаев, или сидели бы на лавке?. И таких фамилий можно привести десятки во всех клубах от Зенита, до ЦСКА. где отмена лимита прочно усадит на лавку десятки наших. Мне лично это не понравится. Я считаю, что уровень сборной важнее уровня клубов. Уровень клубов в ЕК - это скорей бизнес интерес, а уровень сборной - это больше спортивный интерес. Я не навязываю свое мнение, но мне так кажется.
ildar_3871
ildar_3871
13 сентября в 21:35
А где Дзюба ? Чё то он голы не забивает )
Locomotive Breath
Locomotive Breath
13 сентября в 21:28
Матч не смотрел, но счёт на табло и дебют датчанина впечатляют. Мода на датских принцев начнётся).
протон
протон
13 сентября в 21:18, ред.
вчера вроде задавал вопрос. есть возможность сделать так ? приходится скролингом внизу лазить что бы листать стр. я же не только для себя. а для блага и других. я всегда сижу с пк . может на телефоне там по другому. я не знаю
ildar_3871
ildar_3871
13 сентября в 21:17
Победная песня казанского Месси !

ZIBO rock
ZIBO rock ответ pomor45 (раскрыть)
13 сентября в 21:16, ред.
Если раньше Зенит покупал российских игроков, а сейчас перешел на дорогих негров, то это называется разборчивостью?!
Посмотрим на Чистякова, Клаудиньо и Крицюка, через какое время они окажутся в Сочи!
pomor45
pomor45 ответ ZIBO rock (раскрыть)
13 сентября в 21:09
Да, немало деньжат выкачали эти ребята из Зенита. И уверен, что не теряют надежды выкачать ещё. Загвоздка только в том, что Зенит становится разборчивее и оптом бухаровых не закупает.
LOpp
LOpp
13 сентября в 21:08
Где Рубин этого Дрейера нашел?
протон
протон ответ ildar_3871 (раскрыть)
13 сентября в 21:07
Такого дебюта со времён Жо не припомню.
протон
протон
13 сентября в 21:05, ред.
Зенит готовит наверное 20 лямов уже))))Вот это дебют Дрейера! И ведь сразу вписался в игру без раскачки, Браво селекционерам Рубина!
протон
протон
13 сентября в 21:04
Передайте кто-нибудь Путину, что Дрейер обошёлся Рубину в ту же сумму, что и Игнатьев.
протон
протон
13 сентября в 21:04
Отличный дебют парня! Поздравляю! Скаутской службе Рубина можно позавидовать...Не то наши - Гайчи,Фуксы...
ildar_3871
ildar_3871
13 сентября в 20:53
Дрейер похож на Месси !
ildar_3871
ildar_3871
13 сентября в 20:48
Лакшери ответ ZIBO rock (раскрыть) 115 / 521сегодня в 21:42
Ну вот считай их Азмун от нас уходит, можно на замену этого взять, хорошие у них скауты получается

Вначале верните нам Рондона !)
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