В 22 Дюпин Юрий Выносы: 2 Спасений: 3 Пасы: 29 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

З 31 Зотов Георгий Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 83

З 77 Самошников Илья Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 78

З 3 Тальби Монтассар Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 47 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 5 Уремович Филип Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Выносы: 2 Пасы: 61 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

П 28 Абильдгор Оливер Ударов всего: 2 Фолов заработано: 7 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

П 11 Дрейер Андерс Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

П 21 Кварацхелия Хвича Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 63

П 99 Хакшабанович Сеад Ударов всего: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

П 6 Хван Ин Бом Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

Н 9 Деспотович Джордже Выносы: 3 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 62

Запасные игроки

В 1 Медведев Никита

В 66 Янович Никита

З 97 Нижегородов Константин Отборы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 12

З 24 Савицкий Иван

П 7 Бакаев Солтмурад Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 27

П 14 Костюков Михаил

П 38 Мусаев Леон

П 84 Суриков Степан Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 11

Н 19 Игнатьев Иван

Н 10 Онугха Герман Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 28

Пропускают

(П) - Травма колена

Не играл с 05.08.21 , с ним 6 из 14 очков в нац. чемпионате Зуев Александр (П) - Травма колена