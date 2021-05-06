«Рух» — «Спутник»: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси (08.05.2021)

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вчера, 23:37

Восьмого мая в Бресте пройдет матч очередного тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют «Рух» и «Спутник».

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Рух» очевидным фаворитом в этой игре. Поставить на победу хозяев БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.29. Ставки на гостевую победу «Спутника» идут с высокой котировкой 9.40, а ничья отмечена в 5.15.

Также букмекеры прогнозируют результативный исход. Ставки ТБ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.51, ТМ(2,5) – 2.35.

Форма команд

«Рух» достаточно неплохо начал новый чемпионат Беларуси. В восьми турах команда одержала три победы и три ничьи, что суммарно принесло ей 12 очков и актуальное пятое место в турнирной таблице.

Единственное поражение в лиге «Рух» потерпел от действующего чемпиона и лидера «Шахтера» (1:4). После этого матча команда из Бреста победила дома «Славию» (2:1).

«Спутник» стал победителем Первой лиги в прошлом сезоне, получив право перейти в элитный дивизион. Но дебютные выступления команды в Высшей лиге пока складываются не лучшим образом. Последнее место и три очка в активе – таковы результаты аутсайдера.

Шесть из семи поединков в чемпионате «Спутник» проиграл, а единственную победу команда одержала 9 апреля, когда в гостях был обыгран «Энергетик-БГУ» (1:0). После этого сегодняшние гости поочередно уступили «Ислочи» (1:5), «Сморгони» (0:2) и «Шахтеру» (1:2).

Информация для ставок

• «Рух» еще не проигрывал в домашних матчах чемпионата – две победы и две ничьи

• В 7 сыгранных матчах лиги «Спутник» пропустил 16 голов

• Две очных встречи команд завершились с одинаковым счетом 2:2 в 2019 году

Прогноз