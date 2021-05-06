ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Рух» — «Спутник»: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси (08.05.2021)

вчера, 23:37

Восьмого мая в Бресте пройдет матч очередного тура чемпионата Беларуси, в котором сыграют «Рух» и «Спутник».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.335.418.35
BetBoom 1.30 5.30 8.10

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Рух» очевидным фаворитом в этой игре. Поставить на победу хозяев БК Фонбет предлагает по коэффициенту 1.29. Ставки на гостевую победу «Спутника» идут с высокой котировкой 9.40, а ничья отмечена в 5.15.

Также букмекеры прогнозируют результативный исход. Ставки ТБ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.51, ТМ(2,5) – 2.35.

Форма команд

«Рух» достаточно неплохо начал новый чемпионат Беларуси. В восьми турах команда одержала три победы и три ничьи, что суммарно принесло ей 12 очков и актуальное пятое место в турнирной таблице.

Единственное поражение в лиге «Рух» потерпел от действующего чемпиона и лидера «Шахтера» (1:4). После этого матча команда из Бреста победила дома «Славию» (2:1).

«Спутник» стал победителем Первой лиги в прошлом сезоне, получив право перейти в элитный дивизион. Но дебютные выступления команды в Высшей лиге пока складываются не лучшим образом. Последнее место и три очка в активе – таковы результаты аутсайдера.

Шесть из семи поединков в чемпионате «Спутник» проиграл, а единственную победу команда одержала 9 апреля, когда в гостях был обыгран «Энергетик-БГУ» (1:0). После этого сегодняшние гости поочередно уступили «Ислочи» (1:5), «Сморгони» (0:2) и «Шахтеру» (1:2).

Информация для ставок

• «Рух» еще не проигрывал в домашних матчах чемпионата – две победы и две ничьи
• В 7 сыгранных матчах лиги «Спутник» пропустил 16 голов
• Две очных встречи команд завершились с одинаковым счетом 2:2 в 2019 году

Прогноз

«Рух» отлично проявил себя в двух прошлых домашних матчах, забив в них семь голов. «Спутник» владеет худшей обороной чемпионата, поэтому в этой игре логично ожидать забитые голы. Предлагаем поставить на ТБ(2,5) по коэффициенту 1.51 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.47 1.54 1.92 1.90
1XBET 3.84 1.21 2.35 1.51 1.90 1.82
BetBoom 2.44 1.49 1.87 1.83
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии7
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100