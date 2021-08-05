«Русенборг» — «Домжале». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (05.08.2021)

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вчера, 11:00

В матче квалификации Лиги конференций «Домжале» приедет в гости к «Русенборгу». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.29. В случае победы «Домжале» зайдет коэффициент 10.5. Ничью можно выбрать по 5.0.

Также в линии букмекеры предлагают 1.55 за ТБ 2.5 и ТМ 3 по 2.31. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Русенборг» является одной из самых известных команд Норвегии, в этом футбольном году клуб принимает участие в Лиге конференций. Команда считается большим фаворитом этого противостояния, а поэтому на игроках лежит большой груз ответственности. «Русенборг» постарается уже в первом матче решить исход встречи. В прошлом матче «Русенборг» разгромно обыграл «Орклу» в Кубке Норвегии (11:1).

«Домжале», игроком которого интересуется клуб из РПЛ , в последнее время не радует результатами, за последние несколько игр команда смогла выиграть только один матч. У клуба откровенно небольшие шансы пройти нынешнего оппонента, однако игроки готовы приложить максимум усилий, чтобы сотворить небольшую сенсацию.

Информация для ставок

• «Русенборг» выиграл шесть последних матчей во всех турнирах

• Три из пяти последних матчей «Домжале» закончились ничейным результатом со счетом (1:1)

• Три из четырех последних матчей «Русенборга» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

• «Домжале» выиграл только два матча из последних десяти на выезде во всех турнирах

Прогноз

«Русенборг» выглядит гораздо сильнее команды из Словении, поэтому предлагаем не сомневаться в домашнем успехе команды. Сделать ставку на хозяев с форой -1.5 можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.