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«Русенборг» — «Домжале». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (05.08.2021)

вчера, 11:00

В матче квалификации Лиги конференций «Домжале» приедет в гости к «Русенборгу». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.294.9310.21
Фонбет Live! 1.10 8.00 26.00
Мелбет 1.35 5.05 8.58
1XBET 1.30 4.94 9.00
BetBoom 1.37 4.81 9.01

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.29. В случае победы «Домжале» зайдет коэффициент 10.5. Ничью можно выбрать по 5.0.

Также в линии букмекеры предлагают 1.55 за ТБ 2.5 и ТМ 3 по 2.31. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Русенборг» является одной из самых известных команд Норвегии, в этом футбольном году клуб принимает участие в Лиге конференций. Команда считается большим фаворитом этого противостояния, а поэтому на игроках лежит большой груз ответственности. «Русенборг» постарается уже в первом матче решить исход встречи. В прошлом матче «Русенборг» разгромно обыграл «Орклу» в Кубке Норвегии (11:1).

«Домжале», игроком которого интересуется клуб из РПЛ, в последнее время не радует результатами, за последние несколько игр команда смогла выиграть только один матч. У клуба откровенно небольшие шансы пройти нынешнего оппонента, однако игроки готовы приложить максимум усилий, чтобы сотворить небольшую сенсацию.

Информация для ставок

• «Русенборг» выиграл шесть последних матчей во всех турнирах
• Три из пяти последних матчей «Домжале» закончились ничейным результатом со счетом (1:1)
• Три из четырех последних матчей «Русенборга» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
• «Домжале» выиграл только два матча из последних десяти на выезде во всех турнирах

Прогноз

«Русенборг» выглядит гораздо сильнее команды из Словении, поэтому предлагаем не сомневаться в домашнем успехе команды. Сделать ставку на хозяев с форой -1.5 можно по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.57 1.92 1.81
Мелбет 2.07 1.79
1XBET 1.98 1.87
BetBoom 2.94 1.41 1.97 1.85 1.55 2.48
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sv_1969
sv_1969
вчера в 11:22
Победа хозяев
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