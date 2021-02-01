«Эссен» — «Байер»: прогноз на матч Кубка Германии (02.02.2021)

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вчера, 10:37

В 1/8 Кубка Германии «Байер» приедет в гости к команде из низшего дивизиона «Эссену».

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.16. В случае победы «Эссена» зайдет коэффициент 16.0. Ничью можно выбрать за 8.0.

Также в линии букмекеры предлагают 1.41 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.8. Исход «обе забьют» можно выбрать за коэффициент 2.03.

Форма команд

«Байер» находится в группе лидеров Бундеслиги и показывает динамичный футбол. Команда достаточно много проигрывает в последнее время. В последних играх «Байер» уступил «Лейпцигу» и «Вольфсбургу» с одинаковым счетом (0:1).

«Эссен» является лидером западной региональной лиги Германии. Команда очень долго не знает поражений и претендует на повышение в классе. Однако в следующем матче им будет противостоять самый сильный соперник за последний год.

Информация для ставок

• «Эссен» не проигрывает уже 31 матч во всех турнирах

• «Байер» проиграл последние 3 матча на выезде

• Команды встречались в Кубке Германии еще в 2002 году. Победу одержал «Байер» (2:0)

• «Эссен» забил 28 мячей в последних 10 домашних матчах

Прогноз

В этом матче встречаются команды с разных миров. Однако с нестабильной обороной «Байера» можно предположить, что хозяева смогут хотя бы раз отличиться в матче. Сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на гол «Эссена» можно с коэффициентом 2.07.