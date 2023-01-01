«Салернитана» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (04.01.2023)

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вчера, 20:55

Ставки букмекеров

«Милан»» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 1.47. На успех «Салернитаны» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 6.9, в то время как ничья стоит 4.4.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.73. Коэффициент на ТМ 2.5 несущественно отличается от противоположного исхода и составляет 2.1.

Форма команд

«Салернитана» идет в середине турнирной таблицы чемпионата Италии и выступает гораздо качественнее, чем в прошлом сезоне. На данный момент коллектив набрал уже 17 очков и расположился на 12 месте, отставая от ближайшего соперника на два очка. В прошлой товарищеской игре «Салернитана» проиграла «Аланьяспору» (1:3), а ранее уступила и «Фенербахче» (0:3).

«Милан» в нынешнем сезоне выступает достаточно стабильно, однако серьезно отстает от лидера Серии А. «Красно-черные» идут на второй позиции в таблице и набрал 33 очка, а разрыв с «Наполи» составляет восемь пунктов. Чтобы сохранять за собой шансы на чемпионство, гостям очень важно набрать очки. В прошлой игре «Милан» уступил в товарищеской игре ПСВ (0:3), а ранее проиграл «Ливерпулю» (1:4).

Информация для ставок

«Салернитана» не может выиграть пять матчей подряд во всех турнирах

«Милан» забивал в семи из десяти последних выездных матчах во всех турнирах

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Салернитана» проиграла «Милану» три из четырех последних поединков

Прогноз

Поражения в товарищеских матчах «Милана» не должны вводить болельщиков в заблуждение и в этот футбольный вечер чемпион Италии является большим фаворитом. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.47 в букмекерской конторе Лига Ставок.