«Салернитана» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (04.01.2023)

Ставки букмекеров
«Милан»» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 1.47. На успех «Салернитаны» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 6.9, в то время как ничья стоит 4.4.
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04 января 2023, 14:30
среда
Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.73. Коэффициент на ТМ 2.5 несущественно отличается от противоположного исхода и составляет 2.1.
Форма команд
«Салернитана» идет в середине турнирной таблицы чемпионата Италии и выступает гораздо качественнее, чем в прошлом сезоне. На данный момент коллектив набрал уже 17 очков и расположился на 12 месте, отставая от ближайшего соперника на два очка. В прошлой товарищеской игре «Салернитана» проиграла «Аланьяспору» (1:3), а ранее уступила и «Фенербахче» (0:3).
«Милан» в нынешнем сезоне выступает достаточно стабильно, однако серьезно отстает от лидера Серии А. «Красно-черные» идут на второй позиции в таблице и набрал 33 очка, а разрыв с «Наполи» составляет восемь пунктов. Чтобы сохранять за собой шансы на чемпионство, гостям очень важно набрать очки. В прошлой игре «Милан» уступил в товарищеской игре ПСВ (0:3), а ранее проиграл «Ливерпулю» (1:4).
Информация для ставок
- «Салернитана» не может выиграть пять матчей подряд во всех турнирах
- «Милан» забивал в семи из десяти последних выездных матчах во всех турнирах
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Салернитана» проиграла «Милану» три из четырех последних поединков
Прогноз
Поражения в товарищеских матчах «Милана» не должны вводить болельщиков в заблуждение и в этот футбольный вечер чемпион Италии является большим фаворитом. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.47 в букмекерской конторе Лига Ставок.