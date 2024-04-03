«Салернитана» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (05.04.2024)

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сегодня, 15:06

Ставки букмекеров

«Сассуоло» имеет небольшое преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.18. На успех «Салернитаны» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.25, в то время как ничья стоит 3.45.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.85. Коэффициент на ТМ 2.5 несущественно отличается от противоположного исхода и составляет 1.95. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Салернитана» набрала всего один балл в пяти последних встречах и закономерно идет на последнем месте с 14 баллами. Команда отстает от нынешнего соперника на 10 пунктов, и даже победа вряд ли сильно изменит ситуацию. Тем не менее, хозяева могут утащить «Сассуоло» за собой, если отберут у них очки в этой встрече. Два последних матча «Салернитаны» завершились поражениями от «Болоньи» (0:3) и «Лечче» (0:1).

«Сассуоло» продолжает борьбу за выживание и имеет все шансы сохранить свое место в Серии А. Сейчас команда идет на предпоследнем месте с 24 баллами и на два пункта отстает сразу от двух соперников. В случае победы гости почти наверняка поднимутся выше по турнирной таблице. В последней игре чемпионата Италии «Сассуоло» сыграл вничью с «Удинезе» (1:1), а ранее уступил на выезде «Роме» (0:1).

Информация для ставок

«Салернитана» проиграла восемь из десяти последних матчей в чемпионате

«Сасууоло» выиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Сассуоло» выиграл два из пяти последних матчей с «Салернитаной» при одном поражении

Прогноз

Игры между аутсайдерами всегда интересны, поэтому стоит ждать увлекательной игры. Предполагаем, что один из клубов не сможет отметиться забитыми мячами, поэтому рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» по хорошему коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.