«Салернитана» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (08.01.2023)

Ставки букмекеров
«Торино» имеет небольшое преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.1. На успех «Салернитаны» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.7, в то время как ничья стоит 3.25.
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08 января 2023, 14:30
воскресенье
Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 2.15. Коэффициент на ТМ 2.5 несущественно отличается от противоположного исхода и составляет 1.7.
Форма команд
«Салернитана» в последних нескольких матчах не может набрать очки, что влияет на ее место в турнирной таблице. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 14 позицию с 17 баллами, и чтобы обезопасить себя от нервного конца сезона, футболистам и тренерскому штабу нужно усиленно работать на тренировках. Два последних матча «Салернитаны» завершились поражениями от «Милана» в Серии А (1:2) и от «Аланьяспора» (1:3) в товарищеской встрече.
«Торино» остается середняком чемпионата Италии и приблизиться к зоне еврокубков им явно мешает отсутствие стабильных результатов. На данный момент туринский клуб занимает девятое место с 22 баллами, хоть и редко проигрывает в последнее время. В прошлом туре «Торино» смог спасти ничейный результат в домашней встрече с «Вероной» (1:1), а ранее в товарищеском поединке разгромил «Монцу» (4:1).
Информация для ставок
- «Салернитана» проиграла пять последних матчей во всех турнирах
- «Торино» уступил лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Торино» выиграл три из четырех последних матчей у «Салернитаны»
Прогноз
Обе команды нуждаются в очках, решая свои турнирные задачи. Предполагаем, что гости смогут добиться успеха в этой встрече. Сделать ставку на победу «Торино» можно в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на такой исход составляет 2.1.