«Салернитана» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (08.01.2023)

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сегодня, 00:53

Ставки букмекеров

«Торино» имеет небольшое преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.1. На успех «Салернитаны» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.7, в то время как ничья стоит 3.25.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 2.15. Коэффициент на ТМ 2.5 несущественно отличается от противоположного исхода и составляет 1.7.

Форма команд

«Салернитана» в последних нескольких матчах не может набрать очки, что влияет на ее место в турнирной таблице. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 14 позицию с 17 баллами, и чтобы обезопасить себя от нервного конца сезона, футболистам и тренерскому штабу нужно усиленно работать на тренировках. Два последних матча «Салернитаны» завершились поражениями от «Милана» в Серии А (1:2) и от «Аланьяспора» (1:3) в товарищеской встрече.

«Торино» остается середняком чемпионата Италии и приблизиться к зоне еврокубков им явно мешает отсутствие стабильных результатов. На данный момент туринский клуб занимает девятое место с 22 баллами, хоть и редко проигрывает в последнее время. В прошлом туре «Торино» смог спасти ничейный результат в домашней встрече с «Вероной» (1:1), а ранее в товарищеском поединке разгромил «Монцу» (4:1).

Информация для ставок

«Салернитана» проиграла пять последних матчей во всех турнирах

«Торино» уступил лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Торино» выиграл три из четырех последних матчей у «Салернитаны»

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках, решая свои турнирные задачи. Предполагаем, что гости смогут добиться успеха в этой встрече. Сделать ставку на победу «Торино» можно в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на такой исход составляет 2.1.