«Сандефьорд» — «Сарпсборг». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (10.07.2021)

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вчера, 04:31

В 12-м туре Высшей лиги Норвегии «Сандефьорд» дома сыграет против «Сарпсборга». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити в этом матче отдает предпочтение «Сандефьорду». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.41, ничейный исход оценивается в 3.4, а победа «Сарпсборга» представлена коэффициентом 2.94.

Заключить пари на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 2.04, ТМ (2,5) – 1.79.

Форма команд

«Сандефьорд» неплохо провел последние игры в чемпионате Норвегии. По итогам четырех минувших туров команда смогла набрать девять очков и поднялась на 10-ю строчку рейтинга. В этих матчах «Сандефьорд» одержал победы в над «Викингом» (3:0), «Будё-Глимт» (1:0) и «Стабеком» (2:0). Единственное поражение в отчетный период команда потерпела в гостях от «Стремсгодсета» (0:4).

«Сарпсборг» на старте сезона показал аналогичные результаты, в сумме набрав 12 очков. При этом у гостей предстоящей встречи на один проведенный матч больше, в турнирной таблице они располагаются вслед за «Сандефьордом». В последнем матче чемпионата Норвегии «Сарпсборг» добился домашней победы над «Мальме» (1:0). Так команда реабилитировалась за поражения в играх с «Викингом» (1:2) и «Волеренгой» (1:4).

Информация для ставок

«Сарпсборг» не проигрывал в 5 прошлых матчах против «Сандефьорда» — 3 победы и 2 ничьи

«Сандефьорд» побеждал и не пропускал голы в 2 последних домашних поединках чемпионата

В 3 из 4 прошлых очных встреч команд на поле «Сандефьорда» сыграла ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

«Сандефьорд» надежно оборонялся в последних домашних матчах. «Сарпсборг», в свою очередь, в гостевых играх редко забивает больше одного мяча. Учитывая это, а также историю противостояний соперников на стадионе хозяев, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (2,5) голов по коэффициенту 1.79 в БК Бетсити.

Выступавший за «Сарпсборг» российский голкипер в этом году перебрался из «Зенита» в другой европейский клуб.