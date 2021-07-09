«Сандефьорд» — «Сарпсборг». Прогноз на матч чемпионата Норвегии (10.07.2021)

В 12-м туре Высшей лиги Норвегии «Сандефьорд» дома сыграет против «Сарпсборга». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на данный поединок.
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2 : 0
завершен
сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Бетсити в этом матче отдает предпочтение «Сандефьорду». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.41, ничейный исход оценивается в 3.4, а победа «Сарпсборга» представлена коэффициентом 2.94.
Заключить пари на тотал больше (2,5) голов можно по коэффициенту 2.04, ТМ (2,5) – 1.79.
Форма команд
«Сандефьорд» неплохо провел последние игры в чемпионате Норвегии. По итогам четырех минувших туров команда смогла набрать девять очков и поднялась на 10-ю строчку рейтинга. В этих матчах «Сандефьорд» одержал победы в над «Викингом» (3:0), «Будё-Глимт» (1:0) и «Стабеком» (2:0). Единственное поражение в отчетный период команда потерпела в гостях от «Стремсгодсета» (0:4).
«Сарпсборг» на старте сезона показал аналогичные результаты, в сумме набрав 12 очков. При этом у гостей предстоящей встречи на один проведенный матч больше, в турнирной таблице они располагаются вслед за «Сандефьордом». В последнем матче чемпионата Норвегии «Сарпсборг» добился домашней победы над «Мальме» (1:0). Так команда реабилитировалась за поражения в играх с «Викингом» (1:2) и «Волеренгой» (1:4).
Информация для ставок
- «Сарпсборг» не проигрывал в 5 прошлых матчах против «Сандефьорда» — 3 победы и 2 ничьи
- «Сандефьорд» побеждал и не пропускал голы в 2 последних домашних поединках чемпионата
- В 3 из 4 прошлых очных встреч команд на поле «Сандефьорда» сыграла ставка на ТМ (2,5)
Прогноз
«Сандефьорд» надежно оборонялся в последних домашних матчах. «Сарпсборг», в свою очередь, в гостевых играх редко забивает больше одного мяча. Учитывая это, а также историю противостояний соперников на стадионе хозяев, предлагаем рассмотреть ставку на ТМ (2,5) голов по коэффициенту 1.79 в БК Бетсити.
Выступавший за «Сарпсборг» российский голкипер в этом году перебрался из «Зенита» в другой европейский клуб.