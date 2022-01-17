«Санкт-Паули» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч кубка Германии (18.01.2022)

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вчера, 12:45

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 144. В случае победы «Санкт-Паули», зайдет коэффициент 7. Ничью можно выбрать за 5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.61 за ТБ 3 и ТМ 3.5 по коэффициенту 2.4. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Боруссия» Д борется с «Баварией» за чемпионство и тратит очень много энергии на Бундеслигу. Тем не менее, кубок страны также является приоритетным для «шмелей», особенно если брать во внимание, что чемпиона Германии в этом турнире уже нет. Поединок с лидером второй Бундеслиги не станет «легкой прогулкой» для коллектива из Дортмунда, поэтому поединок будет одним из самых интересных на этом этапе. Последние два матча «Боруссии» Д в чемпионате завершились победами над «Фрайбургом» (1:2) и «Айнтрахтом» Ф (2:3).

«Санкт-Паули» остается лидером второй Бундеслиги, но в последних матчах практически не набирает очков. Команда набрала 37 баллов и опережает ближайшего конкурента всего на одно очко. В кубке Германии у коллектива есть отличный шанс заявить о себе и сделать сенсацию уже на такой стадии турнира. В прошлом матче «Санкт-Паули» сыграл вничью с «Эрцгебирге» (2:2), а ранее крупно уступил «Хольштайн» (0:3).

Информация для ставок

«Санкт-Паули» не может выиграть уже три матча подряд

Девять из десяти последних матчей «Боруссии» Д завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Боруссия» Д выиграла пять матчей подряд у «Санкт-Паули»

Пять из семи последних матчей между коллективами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Боруссия» Д находится в неплохой форме и имеет хорошую мотивацию для победы в предстоящем поединке. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу коллектива из Дортмунда с форой (-1.5) по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Фонбет.