«Санкт-Паули» — «Эрцгебирге». Прогноз на матч второй Бундеслиги (15.01.2022)

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вчера, 17:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Санкт-Паули» Команда играет на своем поле, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.42. Победа «Эрцгебирге» оценивается по 7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.98. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.71.

Форма команд

«Эрцгебирге» в нынешнем сезоне не радует болельщиков своей игрой и является аутсайдером второй Бундеслиги. Команда идет на предпоследнем месте и набрала всего 14 очков, а отставание от 17 места составляет шесть пунктов. Матч с лидером чемпионата будет очень сложным и зацепиться за очки будет проблематично. Последние два матча «Эрцгебирге» завершились поражениями от «Нюрнберга» (1:3) и «Динамо» Дрезден (0:1).

«Санкт-Паули» продолжает лидировать в турнирной таблице второй Бундеслиги, но в последних матчах теряет очки. Клуб набрал 36 очков и на один пункт опережает ближайшего конкурента. Предстоящая встреча с одним из аутсайдеров чемпионата рассматривается клубом как хорошая возможность набрать три очка и сохранить свою позицию. В прошлой игре «Санкт-Паули» проиграл «Хольштайну» (0:3) и сыграл вничью с «Фортуной» (1:1).

Информация для ставок

«Эрцгебирге» выиграл только один матч на выезде из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей «Санкт-Паули» завершились исходом «обе забьют»

Семь из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Санкт-Паули» выиграл на своем стадионе только два матча у «Эрцгебирге»

Прогноз

«Санкт-Паули» терял очки в последних матчах, поэтому во встрече с аутсайдером на своем стадионе не имеет права на ошибку. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Фонбет.