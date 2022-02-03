«Санкт-Паули» — «Падерборн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (05.02.2022)

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вчера, 16:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Санкт-Паули» Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.81. Победа «Падерборна» оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.59. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.37. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Падерборн» еще недавно находится в первой тройке турнирной таблицы, но неутешительные результаты последних матчей заставили команда существенно опуститься вниз. Перед стартом очередного тура «Падерборн» набрал 30 очков и расположился на девятом месте. Во встрече с одним из лидеров второй Бундеслиги хозяева попробуют оказать сопротивление и зацепиться за очки. В прошлых двух поединках чемпионата «Падерборн» проиграл «Вердеру» (3:4) и оказался сильнее «Нюрнберга» (2:1).

«Санкт-Паули» потерял лидерство в чемпионате и теперь занимает второе место. Команда уже несколько туров не может победить и не показывает той игры, к которой привыкли болельщики за первую половину сезона. Клуб набрал 37 очков, что на два меньше, чем у «Дармштадта», который сейчас возглавил турнирную таблицу. В последней игре чемпионата «Санкт-Паули» проиграл на выезде «Гамбургу», а ранее сыграл вничью с «Эрцгебирге» (2:2).

Информация для ставок

«Санкт-Паули» выиграл четыре из последних десяти поединков во всех турнирах, а «Падерборн» одержал только две победы

«Санкт-Паули» не знает поражений на своем стадионе уже 14 матчей подряд

«Падерборн» выиграл три последних матча у «Санкт-Паули»

Четыре из пяти встреч между клубами на поле «Санкт-Паули» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектив находятся не в лучших физических кондициях, поэтому победителя определить довольно сложно. Рекомендуем опереться на статистику и сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55.