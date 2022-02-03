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«Санкт-Паули» — «Падерборн». Прогноз на матч второй Бундеслиги (05.02.2022)

вчера, 16:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Санкт-Паули» Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.81. Победа «Падерборна» оценивается по 4.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.853.824.37
Мелбет 1.74 4.18 4.26
1XBET 1.74 4.18 4.26
BetBoom 1.72 3.78 4.78

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.59. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.37. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Падерборн» еще недавно находится в первой тройке турнирной таблицы, но неутешительные результаты последних матчей заставили команда существенно опуститься вниз. Перед стартом очередного тура «Падерборн» набрал 30 очков и расположился на девятом месте. Во встрече с одним из лидеров второй Бундеслиги хозяева попробуют оказать сопротивление и зацепиться за очки. В прошлых двух поединках чемпионата «Падерборн» проиграл «Вердеру» (3:4) и оказался сильнее «Нюрнберга» (2:1).

«Санкт-Паули» потерял лидерство в чемпионате и теперь занимает второе место. Команда уже несколько туров не может победить и не показывает той игры, к которой привыкли болельщики за первую половину сезона. Клуб набрал 37 очков, что на два меньше, чем у «Дармштадта», который сейчас возглавил турнирную таблицу. В последней игре чемпионата «Санкт-Паули» проиграл на выезде «Гамбургу», а ранее сыграл вничью с «Эрцгебирге» (2:2).

Информация для ставок

  • «Санкт-Паули» выиграл четыре из последних десяти поединков во всех турнирах, а «Падерборн» одержал только две победы
  • «Санкт-Паули» не знает поражений на своем стадионе уже 14 матчей подряд
  • «Падерборн» выиграл три последних матча у «Санкт-Паули»
  • Четыре из пяти встреч между клубами на поле «Санкт-Паули» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Оба коллектив находятся не в лучших физических кондициях, поэтому победителя определить довольно сложно. Рекомендуем опереться на статистику и сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.57 1.97 1.90
Мелбет 2.39 1.55
1XBET 2.39 1.55
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:17
Хозяева не проиграют этот матч
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