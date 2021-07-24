«Сантос» — «Атлетико»: прогноз на матч чемпионата Бразилии (26.07.2021)

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вчера, 22:48

«Сантос» и «Атлетико» сыграют в рамках 13-го тура бразильской Серии A.

Ставки букмекеров

В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. БК Бетсити дает за победу «Сантоса» коэффициент 1.89, а ставки на победу «Атлетико» можно разместить по котировке 4.48. Ничья — 3.40.

Также эксперты склонны считать, что матч не будет результативным. Ставки на ТМ(2,5) идут по коэффициенту 1.59, ТБ (2,5) – 2.51.

Форма команд

В пяти последних турах чемпионата Бразилии «Сантос» смог оформить только одну победу. В домашней игре против «Атлетико» Паранаэнсе хозяева добились виктории со счетом 2:1. После этой встречи «черно-белые» уступили на выезде «Палмейрасу» (2:3), а также разделили очки с «РБ Брагантино» в предыдущем матче (2:2).

Но неудачи в чемпионате Бразилии «Сантос» скрасил выходом в четвертьфинал Южноамериканского Кубка. Команда прошла аргентинский «Индепендьенте» за счет победы на своем поле (1:0), а гостевая встреча завершилась вничью (1:1).

«Атлетико» Гойаниенсе сейчас не впечатляет положительными результатами. В бразильском чемпионате команда потерпела два фиаско кряду, уступив дома «Палмейрасу» (0:3) и в гостях «Куябе» (1:2).

Прежде «Атлетико» смог набрать только два очка в матчах со «Спорт Ресифи» (1:1) и «Жувентуде» (1:1). В общем зачете Серии A команда опустилась на 11-е место.

Информация для ставок

• «Сантос», игроком которого интересуется «Ювентус», не проигрывал в 9 прошлых домашних матчах Серии A

• В 5 из 6 последних встреч соперников выиграла ставка ТБ (2,5)

• В 3 предыдущих поединках «Сантоса» в чемпионате забивалось минимум три гола

Прогноз

Предлагаем ставку на победу «Сантоса» по коэффициенту 1.89 в БК Бетсити.