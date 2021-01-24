«Сантос» — «Гойас» прогноз на матч бразильской Серии А (25.01.2021)

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24 января 2021, 16:01

25 января «Сантос» принимает «Гойас» в рамках очередного тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на грядущий матч.

Ставки букмекеров

«Сантос» является очевидным фаворитом данного противостояния. На победу «Сантоса» рекомендуют поставить с коэффициентом 1.48. Ничейный исход оценивают коэффициентом 4.38. «Сантос» неплохо играет в нынешнем сезоне, но не так хорошо, как раньше. У «Гойаса» определенно будут шансы забить хотя бы один гол.

Форма команд

«Сантос» находится на восьмой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 45 баллов. У команды есть четкая задача — попасть в топ-4. «Гойас» вряд ли будет большой преградой к этой цели. Свой последний матч «Сантос» проиграл со счетом 0:2.

«Гойас» находится на предпоследнем месте, в активе у команды всего 26 набранных пункта. Нынешний сезон складывается для этого клуба далеко не самым лучшим образом. Свой последний матч команда проиграла со счетом 0:4. Однако это не значит, что «Гойас» расслабился и будет продолжать проигрывать, у клуба есть шанс выбраться со дна турнирной таблицы, но для этого нужно приложить усилия.

Информация для ставок

● «Гойас» потерпел три поражения подряд

● У «Гойаса» отрицательная разница мячей в нынешнем сезоне (-22)

● «Сантос» выиграл три из последних пяти матчей и забил 41 мяч в чемпионате, это один из лучших показателей в Серии А

Прогноз

Букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу «Сантоса» с преимуществом в 1-2 гола за коэффициентом 2.10. «Сантос» очень хорош в атаке и вполне может забить больше одного гола за игру. Однако «Гойас» не захочет сдаваться и наверняка будет играть от обороны.

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