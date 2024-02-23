«Сассуоло» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (24.02.2024)

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вчера, 20:42

Ставки букмекеров

«Сассуоло» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.25. На успех «Эмполи» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по 3.35, в то время как ничья стоит 3.4.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.98. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.85. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.75.

Форма команд

«Сассуоло» очень слабо играет в нынешнем сезоне и не находится в зоне вылета только за счет преимущества над «Вероной» по забитым мячам. Коллектив идет на 17 месте с 20 очками и отстает от нынешнего соперника всего на два пункта. Таким образом, победа даст возможность хозяевам обойти конкурента в таблице и порадовать болельщиков. Два последних матча «Сассуоло» завершились крупным поражением от «Аталанты» (0:3) и ничьей с «Торино» (1:1).

«Эмполи» также рискует лишиться прописки в элитном дивизионе Италии, ведь опережает зону вылета всего на два пункта. Тем не менее, команда не проигрывает уже несколько матчей подряд, что дает болельщикам надежду на успешные результаты. В матче с «Сассуоло», гостям важно, как минимум не проиграть и не пропустить вперед конкурента. В прошлом туре «Эмполи» поделил очки с «Фиорентиной» (1:1), а ранее разобрался с «Салернитаной» (3:1).

Информация для ставок

«Сассуоло» проиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах

«Эмполи» не проигрывает уже пять матчей подряд в чемпионате Италии

«Сассуоло» выиграл три из пяти последних встреч с «Эмполи» при двух поражениях

Прогноз

Предполагаем, что зрители увидят примерно равную игру с обоюдными шансами забить у обеих команд. Рекомендуем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.