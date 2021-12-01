«Сассуоло» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (01.12.2021)

1638341020

вчера, 09:43

15-й тур Серии А подарит нам интересную встречу, где «Сассуоло» принимает дома «Наполи». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Неаполя, предлагая коэффициент на его победу 1.86. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 4.1. Ничейный результат котируется цифрой 3.85.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.88. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.98.

Форма команд

«Наполи» нестабильно выступает в Лиге Европы, но все еще имеет хорошие шансы на выход в плей-офф. В чемпионате Италии у команды все гораздо лучше — первое место в турнирной таблице с 35 набранными очками и отрыв в три пункта от ближайшего оппонента. Перед матчем с «Сассуоло» клуб не сможет рассчитывать на пять травмированных игроков, но у Лучано Спаллетти достаточно ресурсов, чтобы не потерять в качестве. В прошлом туре «Наполи» разгромил на своем поле «Лацио» (4:0), а неделей ранее минимально уступил на выезде «Интеру» (2:3).

«Сассуоло» выдает блеклый сезон и располагается ниже середины турнирной таблицы. Тем не менее в прошлом туре клубу удалось сотворить небольшую сенсацию и обыграть на выезде «Милан» (1:3). Это может придать команде уверенности в следующих матчах, чтобы сдвинуть прогресс клуба в этом сезоне с мертвой точки. Перед матчем с «Миланом» коллектив не смог на своем поле одолеть «Кальяри» (2:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей неаполитанского клуба завершились исходом «обе забьют»

«Сассуоло» выиграл только три поединка из последних десяти на своем стадионе

Шесть из восьми последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Наполи» выиграл только одну игру у «Сассуоло» на выезде из последних шести

Прогноз

«Наполи» очень сложно играть с «Сассуоло» в последнее время, поэтому мы предлагаем обратить внимание на статистику результативности между клубами. Оптимальным вариантом будет ставка в букмекерской конторе Мелбет на тотал меньше 3. Коэффициент на данный исход составляет 1.98.