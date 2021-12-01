«Сассуоло» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (01.12.2021)

15-й тур Серии А подарит нам интересную встречу, где «Сассуоло» принимает дома «Наполи». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.
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2 : 2
завершен
вчера, 22:45
Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Неаполя, предлагая коэффициент на его победу 1.86. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 4.1. Ничейный результат котируется цифрой 3.85.
Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.88. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше и достигает 1.98.
Форма команд
«Наполи» нестабильно выступает в Лиге Европы, но все еще имеет хорошие шансы на выход в плей-офф. В чемпионате Италии у команды все гораздо лучше — первое место в турнирной таблице с 35 набранными очками и отрыв в три пункта от ближайшего оппонента. Перед матчем с «Сассуоло» клуб не сможет рассчитывать на пять травмированных игроков, но у Лучано Спаллетти достаточно ресурсов, чтобы не потерять в качестве. В прошлом туре «Наполи» разгромил на своем поле «Лацио» (4:0), а неделей ранее минимально уступил на выезде «Интеру» (2:3).
«Сассуоло» выдает блеклый сезон и располагается ниже середины турнирной таблицы. Тем не менее в прошлом туре клубу удалось сотворить небольшую сенсацию и обыграть на выезде «Милан» (1:3). Это может придать команде уверенности в следующих матчах, чтобы сдвинуть прогресс клуба в этом сезоне с мертвой точки. Перед матчем с «Миланом» коллектив не смог на своем поле одолеть «Кальяри» (2:2).
Информация для ставок
- Четыре из пяти последних матчей неаполитанского клуба завершились исходом «обе забьют»
- «Сассуоло» выиграл только три поединка из последних десяти на своем стадионе
- Шесть из восьми последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Наполи» выиграл только одну игру у «Сассуоло» на выезде из последних шести
Прогноз
«Наполи» очень сложно играть с «Сассуоло» в последнее время, поэтому мы предлагаем обратить внимание на статистику результативности между клубами. Оптимальным вариантом будет ставка в букмекерской конторе Мелбет на тотал меньше 3. Коэффициент на данный исход составляет 1.98.