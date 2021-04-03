«Сассуоло» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (03.04.2021)

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вчера, 13:23

29-й тур Серии А подарит нам интересную встречу, в которой «Сассуоло» примет дома «Рому». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Рима, предлагая коэффициент на его победу – 1.75. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 4.4. Ничейный результат котируется цифрой 4.2.

Форма команд

«Рома» идет на шестом месте в чемпионате и последние результаты в чемпионате не радуют болельщиков и руководство. На данный момент отрыв от четвертого места составляет пять очков. Последние два матча «Рома» проиграла «Наполи» (0:2) и Парме (0:2).

«Сассуоло» занимает восьмое место, но отставание от «Лацио», занимающего седьмую строчку, составляет целых 10 пунктов. Команда не претендует на еврокубки, поэтому просто доигрывает сезон. В прошлой игре «Сассуоло» проиграл «Торино» (2:3), а туром ранее обыграл «Верону» (3:2).

Информация для ставок

• «Рома» выиграла шесть матчей из последних десяти во всех турнирах

• «Сассуоло» выиграл два поединка из последних десяти в чемпионате

• Три из пяти последних матчей между коллективами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

«Рома» будет стараться вырвать победу в этом матче, однако на поле «Сассуоло» сделать это не так просто. Вряд ли гости смогут оставить свои ворота «сухими». Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.48.

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