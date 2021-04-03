«Сассуоло» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (03.04.2021)

29-й тур Серии А подарит нам интересную встречу, в которой «Сассуоло» примет дома «Рому». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.
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2 : 2
завершен
вчера, 16:00
Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Рима, предлагая коэффициент на его победу – 1.75. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 4.4. Ничейный результат котируется цифрой 4.2.
Форма команд
«Рома» идет на шестом месте в чемпионате и последние результаты в чемпионате не радуют болельщиков и руководство. На данный момент отрыв от четвертого места составляет пять очков. Последние два матча «Рома» проиграла «Наполи» (0:2) и Парме (0:2).
«Сассуоло» занимает восьмое место, но отставание от «Лацио», занимающего седьмую строчку, составляет целых 10 пунктов. Команда не претендует на еврокубки, поэтому просто доигрывает сезон. В прошлой игре «Сассуоло» проиграл «Торино» (2:3), а туром ранее обыграл «Верону» (3:2).
Информация для ставок
• «Рома» выиграла шесть матчей из последних десяти во всех турнирах
• «Сассуоло» выиграл два поединка из последних десяти в чемпионате
• Три из пяти последних матчей между коллективами завершились тоталом больше 3.5 мячей
Прогноз
«Рома» будет стараться вырвать победу в этом матче, однако на поле «Сассуоло» сделать это не так просто. Вряд ли гости смогут оставить свои ворота «сухими». Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.48.
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