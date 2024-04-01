«Сассуоло» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (01.04.2024)

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сегодня, 08:16

Ставки букмекеров

«Удинезе» имеет минимальное преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.6. На успех «Сассуоло» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по 2.95, в то время как ничья стоит 3.25.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 2.07. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.77. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.77

Форма команд

«Сассуоло» проиграл большинство последних матчей и заслуженно опустился в зону вылета, что не может радовать болельщиков. Команда занимает 19 место с 23 баллами и на два пункта отстает сразу от двух соперников. В поединке с «Удинезе» хозяевам очень нужно набирать очки, иначе положение может ухудшиться и покинуть опасную зону будет гораздо сложнее. Два последних матча «Сассуоло» завершились поражением от «Ромы» (0:1) и успехом с «Фрозиноне» (1:0).

«Удинезе» также не может похвастаться стабильностью и всего на четыре балла ушел вперед своего нынешнего соперника. Пара неудач может опустить команду в зоне вылета, поэтому гостям очень важно набирать очки в поединках с конкурентами. Коллектив набрал 27 баллов и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. В прошлом туре «Удинезе» проиграл «Торино» на своем поле (0:2), а ранее обыграл «Лацио» на выезде (2:1).

Информация для ставок

«Сассуоло» уступил в семи поединках из десяти последних во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Удинезе» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Два последних матча между клубами завершились ничьими со счетом (2:2)

Четыре из пяти последних матчей команда закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды в личных встречах достаточно много забивают друг другу и этим можно воспользоваться в выборе ставки. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.07 в букмекерской конторе Лига Ставок.