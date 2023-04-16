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«Сассуоло» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (16.04.2023)

сегодня, 11:14
Ювентус (Турин)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Ювентус», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. Рискнуть на триумф хозяев можно за 3.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.543.482.21
Pari 3.40 3.30 2.20

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.75.

Форма команд

«Сассуоло» проиграл только один матч из пяти последних матчей и находится в середине турнирной таблицы, а именно на 13 месте. В активе клуба 37 очков, и он отстает всего на один пункт от «Монцы», при этом сыграв на одну игру меньше. В поединке с «Ювентусом» хозяевам будет очень непросто, но шансы отличиться в воротах соперника определенно будут. В двух последних встречах «Сассуоло» уступил «Вероне» (1:2) и разошелся миром с «Торино» (1:1).

«Ювентус» выступает достаточно стабильно в чемпионате и за последнее время проиграл всего один раз. На данный момент «старая синьора» занимает седьмое место с 44 баллами и отстает на четыре пункта от «Аталанты». В предстоящей игре гостям желательно побеждать, чтобы навязать борьбу за еврокубки. В прошлой игре Лиги Европы «Ювентус» обыграл «Спортинг» (1:0), а в Серии А уступил «Лацио» (1:2).

Информация для ставок

  • «Сассуоло» и «Ювентус» проиграли всего по два поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Сассуоло» проиграл четыре из пяти последних матчей «Ювентусу»
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ювентус» провел сложный матч в Лиге Европы, поэтому ставить на его победу слишком рискованно. Предлагаем сделать ставку, исходя из статистики на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.80 1.49 1.91 2.00 1.50 2.76
Pari 1.77 2.07
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:36
Обе команды сейчас выглядят неплохо, но, мотивация однозначно выше у гостей. Как я уже сказал, Сассуоло увязла в середине таблице, и не на что особо не претендует. Что касается Ювентуса, они еще ведут борьбу за попадание в топ-5, и в набранных баллах Турин нуждается сильно. Вот собственно и предположу, что гости какие-то баллы в свою копилку тут отправить смогут. Моя ставка на этот матч: Фора(0) на Ювентус.
Гость
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