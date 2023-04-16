«Сассуоло» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (16.04.2023)

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сегодня, 11:14

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Ювентус», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. Рискнуть на триумф хозяев можно за 3.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.75.

Форма команд

«Сассуоло» проиграл только один матч из пяти последних матчей и находится в середине турнирной таблицы, а именно на 13 месте. В активе клуба 37 очков, и он отстает всего на один пункт от «Монцы», при этом сыграв на одну игру меньше. В поединке с «Ювентусом» хозяевам будет очень непросто, но шансы отличиться в воротах соперника определенно будут. В двух последних встречах «Сассуоло» уступил «Вероне» (1:2) и разошелся миром с «Торино» (1:1).

«Ювентус» выступает достаточно стабильно в чемпионате и за последнее время проиграл всего один раз. На данный момент «старая синьора» занимает седьмое место с 44 баллами и отстает на четыре пункта от «Аталанты». В предстоящей игре гостям желательно побеждать, чтобы навязать борьбу за еврокубки. В прошлой игре Лиги Европы «Ювентус» обыграл «Спортинг» (1:0), а в Серии А уступил «Лацио» (1:2).

Информация для ставок

«Сассуоло» и «Ювентус» проиграли всего по два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Сассуоло» проиграл четыре из пяти последних матчей «Ювентусу»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ювентус» провел сложный матч в Лиге Европы, поэтому ставить на его победу слишком рискованно. Предлагаем сделать ставку, исходя из статистики на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.