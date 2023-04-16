«Сассуоло» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (16.04.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Ювентус», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. Рискнуть на триумф хозяев можно за 3.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.4.
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сегодня, 19:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.75.
Форма команд
«Сассуоло» проиграл только один матч из пяти последних матчей и находится в середине турнирной таблицы, а именно на 13 месте. В активе клуба 37 очков, и он отстает всего на один пункт от «Монцы», при этом сыграв на одну игру меньше. В поединке с «Ювентусом» хозяевам будет очень непросто, но шансы отличиться в воротах соперника определенно будут. В двух последних встречах «Сассуоло» уступил «Вероне» (1:2) и разошелся миром с «Торино» (1:1).
«Ювентус» выступает достаточно стабильно в чемпионате и за последнее время проиграл всего один раз. На данный момент «старая синьора» занимает седьмое место с 44 баллами и отстает на четыре пункта от «Аталанты». В предстоящей игре гостям желательно побеждать, чтобы навязать борьбу за еврокубки. В прошлой игре Лиги Европы «Ювентус» обыграл «Спортинг» (1:0), а в Серии А уступил «Лацио» (1:2).
Информация для ставок
- «Сассуоло» и «Ювентус» проиграли всего по два поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Сассуоло» проиграл четыре из пяти последних матчей «Ювентусу»
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Ювентус» провел сложный матч в Лиге Европы, поэтому ставить на его победу слишком рискованно. Предлагаем сделать ставку, исходя из статистики на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.