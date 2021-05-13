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«Саутгемптон» — «Фулхэм». Прогноз на матч Английской Премьер-Лиги (15.05.2021)

сегодня, 20:23

15 мая 2020 года «Саутгемптон» примет «Фулхэм». Этот поединок пройдет в рамках очередного тура Английской Премьер-Лиги. В нынешнем сезоне «Фулхэм» очень плох, команда уже вылетела в Чемпионшип, но постарается показать что-то хорошее в заключительных играх чемпионата. Этот матч будет интересным. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру в Англии.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом этой игры букмекеры выбрали «Саутгемптон». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.00. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.55 и на победу гостей по коэффициенту 3.80.

Форма команд

«Саутгемптон» набрал 40 пунктов и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 11 побед, семь ничьих и 17 поражений. Команда забила 44 мяча и пропустила 62 гола. В последних играх «святые» играют не лучшим образом, клуб регулярно теряет очки. Тем не менее «Саутгемптон» закрепился в Премьер-Лиге и точно не покинет чемпионат по итогам нынешнего сезона. Поединок против «Фулхэма» для этого клуба не имеет значения, но «святые» наверняка попытаются выиграть, чтобы хорошо закончить сезон.

«Фулхэм» набрал 27 очков и находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 27 пунктов. В нынешнем сезоне у клуба пять побед, 12 ничьих и 18 поражений. Команда забила 25 голов и пропустила 47 мячей. В последних поединках «Фулхэм» выглядит очень плохо, этот клуб регулярно теряет очки и уже оформил вылет в Чемпионшип. Для «дачников» этот сезон совершенно точно был провальным, есть уверенность в том, что клуб не сможет обыграть даже своих последних соперников в АПЛ.

Информация для ставок

  • «Саутгемптон» выиграл только один матч из последних пяти
  • У «Саутгемптона» девять пропущенных мячей в пяти последних поединках
  • «Фулхэм» не побеждает вот уже семь матчей подряд

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Саутгемптона» или ничья по коэффициенту 2.00. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.40.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.51 1.88 2.02 1.45 2.88
Лига Ставок 2.65 1.48 1.85 1.96 1.47 2.70
Мелбет 1.93 2.01
1XBET 2.59 1.51 2.25 1.60 1.45 2.79
BetBoom 2.72 1.49 1.87 1.99 1.50 2.69
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 20:34
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Саутгемптон»
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