«Саутгемптон» — «Фулхэм». Прогноз на матч Английской Премьер-Лиги (15.05.2021)

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сегодня, 20:23

15 мая 2020 года «Саутгемптон» примет «Фулхэм». Этот поединок пройдет в рамках очередного тура Английской Премьер-Лиги. В нынешнем сезоне «Фулхэм» очень плох, команда уже вылетела в Чемпионшип, но постарается показать что-то хорошее в заключительных играх чемпионата. Этот матч будет интересным. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на игру в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворитом этой игры букмекеры выбрали «Саутгемптон». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.00. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.55 и на победу гостей по коэффициенту 3.80.

Форма команд

«Саутгемптон» набрал 40 пунктов и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 11 побед, семь ничьих и 17 поражений. Команда забила 44 мяча и пропустила 62 гола. В последних играх «святые» играют не лучшим образом, клуб регулярно теряет очки. Тем не менее «Саутгемптон» закрепился в Премьер-Лиге и точно не покинет чемпионат по итогам нынешнего сезона. Поединок против «Фулхэма» для этого клуба не имеет значения, но «святые» наверняка попытаются выиграть, чтобы хорошо закончить сезон.

«Фулхэм» набрал 27 очков и находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 27 пунктов. В нынешнем сезоне у клуба пять побед, 12 ничьих и 18 поражений. Команда забила 25 голов и пропустила 47 мячей. В последних поединках «Фулхэм» выглядит очень плохо, этот клуб регулярно теряет очки и уже оформил вылет в Чемпионшип. Для «дачников» этот сезон совершенно точно был провальным, есть уверенность в том, что клуб не сможет обыграть даже своих последних соперников в АПЛ .

Информация для ставок

«Саутгемптон» выиграл только один матч из последних пяти

У «Саутгемптона» девять пропущенных мячей в пяти последних поединках

«Фулхэм» не побеждает вот уже семь матчей подряд

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Саутгемптона» или ничья по коэффициенту 2.00. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.40.